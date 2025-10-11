El Papa León XIV alentó a los pensadores cristianos a mostrar que “la racionalidad humana es un don expresamente querido por el Creador” la cual, de la mano con la fe, permite al hombre tener su encuentro con Jesucristo, “que nos revela al Padre”.

El Pontífice hizo esta invitación en su mensaje a los participantes del Congreso Internacional de Filosofía que se llevó a cabo del 8 al 10 de octubre en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, de Paraguay.

En su mensaje, leído por el Mons. Francisco Javier Pistilli Scorzara, gran canciller de la universidad, el Santo Padre destacó el objetivo del congreso de “analizar el papel y significado del pensamiento filosófico cristiano en la configuración cultural del continente, en vistas a iluminar desde la fe los desafíos contemporáneos”.

En ese sentido, dijo que el deseo de ser un espacio de encuentro es loable, sobre todo ante la tentación “de quienes han visto en la reflexión racional —dado que surgió en ámbito pagano— una amenaza que podría ‘contaminar’ la pureza de la fe cristiana”.

León XIV dijo que Pío XII ya había alertado contra esta tentación en su encíclica Humani generis y que esa desconfianza hacia la filosofía se ha percibido incluso “en algunos autores modernos, como el teólogo reformado Karl Barth”.

“Frente a ello, San Agustín recordaba: ‘Quien reprueba indistintamente toda filosofía, condena el mismo amor a la sabiduría’. Por eso, el creyente no debería mantenerse distante de lo que proponen las diversas escuelas filosóficas, sino entrar en diálogo con ellas desde la Sagrada Escritura”, afirmó.

En ese sentido, León XIV aseguró que “el pensamiento filosófico es un espacio de encuentro privilegiado con quienes no comparten el don de la fe”, y que la experiencia le ha mostrado “que la incredulidad suele ir unida a un número de prejuicios históricos, filosóficos y de otros órdenes”.

Por ello, dijo que, “sin reducir la filosofía a una mera herramienta apologética, es inmenso el bien que un filósofo creyente puede conseguir con su testimonio de vida y con aquello a lo que nos alienta el apóstol Pedro: ‘Glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen’”.

En su mensaje, el Pontífice también se refirió a la pretensión de querer “alcanzar el conocimiento trascendente por mero análisis racional”.

Señaló que en este error de “pensar que la razón y la voluntad bastan por sí mismas para alcanzar la verdad” han caído pensadores como Hegel y el monje Pelagio, cuyas ideas llevaron a la herejía del pelagianismo. Éste último sostuvo en la antigüedad “que la voluntad humana bastaba para cumplir los mandamientos sin el auxilio indispensable de la gracia, tesis a la que San Agustín respondió de un modo tan completo como profundo”.

En ese sentido, llamó a tener presente que la filosofía puede alcanzar cumbres que iluminan, pero también “descender a oscuros abismos de pesimismo, misantropía y relativismo, allí donde la razón, cerrada a la luz de la fe, se convierte en sombra de sí misma”.

“No todo lo que se reviste del nombre de ‘racional’ o ‘filosófico’ posee, en sí mismo, idéntico valor: su fecundidad se mide por su conformidad con la verdad del ser y por su apertura a la gracia que ilumina toda inteligencia”, explicó.

Por ello, animó a ofrecer el aporte del cristianismo “para que la noble tarea del filosofar revele más y mejor la dignidad del hombre creado a imagen de Dios, la clara distinción entre el bien y el mal, y la fascinante estructura de lo real que conduce al Creador y Redentor”.

El Papa también animó a buscar el diálogo al igual que lo hicieron grandes pensadores, teólogos y filósofos cristianos que demostraron “cómo la racionalidad humana es un don expresamente querido por el Creador y cómo la búsqueda más profunda de nuestra inteligencia tiende hacia la sabiduría, que se manifiesta en la creación y alcanza su culmen en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que nos revela al Padre”.

León XIV puso como ejemplos al filósofo y mártir San Justino, a San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, quienes mostraron “que la fe y la razón no sólo no se oponen, sino que se apoyan y complementan de modo admirable”.

Asimismo, citó la encíclica Fides et Ratio, en la que San Juan Pablo II señala que “la relación íntima entre la sabiduría teológica y el saber filosófico es una de las riquezas más originales de la tradición cristiana en la profundización de la verdad revelada”.

“En tiempos en que tantas cosas, y aun las personas mismas, se ven como descartables, y en que la multiplicación de avances tecnológicos parece dejar en penumbra a los problemas más trascendentes, la filosofía tiene mucho que cuestionar y mucho que ofrecer, en el diálogo entre fe y razón e Iglesia y mundo”, afirmó.

“Sin duda, la filosofía, más incluso por sus preguntas que por sus respuestas, nos permite indagar el núcleo de los valores y defectos presentes en cada pueblo. En esta línea, el quehacer de los filósofos creyentes no puede limitarse a proclamar, así sea en un lenguaje elaborado, lo exclusivo de la propia cultura”, añadió.

El Papa recordó que, en su Carta a Dióscoro, “San Agustín afirma que no se debe amar la verdad porque se conoció por tal o cual sabio o filósofo, ‘sino porque es la verdad, aunque ninguno de aquellos filósofos la haya conocido’”.

En ese sentido, explicó que, sin perder de vista las riquezas culturales, animó a que los pensadores ayudan a situar las ideas “dentro del conjunto de las grandes tradiciones de pensamiento”.

“De este modo, su aporte será magnífico y si además con este conocimiento se instruyen los obispos, sacerdotes y misioneros que están llamados a llevar la Buena Noticia, el Mensaje salvífico se transmitirá con un lenguaje más comprensible y pertinente para todos”, afirmó.