El domingo 19 de octubre tendrá lugar en Roma la Gran Procesión Internacional del Señor de los Milagros, que concluirá en la Plaza de San Pedro del Vaticano para recibir la bendición del Papa León XIV.

Representantes de las hermandades del Señor de los Milagros de comunidades peruanas residentes en unas 40 ciudades de América del Sur, Estados Unidos y Europa, llegarán a Roma para compartir una de las expresiones de fe y devoción popular más arraigada en Perú.

El evento está organizado por la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma con el apoyo de la Embajada de Perú ante la Santa Sede y se llevará a cabo los dı́as 18 y 19 de octubre.

La imagen del Señor de los Milagros será bendecida por el Papa León XIV y posteriormente se celebrará una Misa en la Bası́lica de San Pedro, precisó en un comunicado la embajada peruana.

En esta cita se prevé la participación de más de 700 devotos, a los que se sumarán cientos de fieles que recorrerán más de 3 kilómetros en procesión.

El evento se presentará en Roma el próximo martes 14 de octubre de la mano del encargado de negocios de la Embajada del Perú ante la Santa Sede, el ministro Manuel Carrasco; el mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, Wilmer Oblitas; y será moderado por el doctor Alessandro Gisotti, vicedirector editorial de los medios vaticanos.

La presentación contará también con un videomensaje del Cardenal peruano Pedro Barreto y se compartirán testimonios de miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros.

Un símbolo de fe y cultura peruana que trasciende fronteras

El Señor de los Milagros es la devoción católica más importante de Perú y una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del mundo. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando un esclavo angoleño pintó en Lima una imagen de Cristo crucificado en una pared de adobe que resistió milagrosamente los terremotos que devastaron la ciudad en 1655 y 1687.

Desde entonces, cada octubre miles de fieles en Perú acompañan la procesión de la imagen, ataviados con el tradicional hábito morado, en un testimonio de fe y unidad popular.

En la actualidad, esta tradición se ha expandido a los cinco continentes, acompañando a las comunidades peruanas en el extranjero.

En ciudades de todo el mundo, la procesión congrega a miles de devotos, convirtiéndose en un sı́mbolo de identidad, esperanza y fraternidad para los peruanos en el exterior y un puente cultural con sus paı́ses de acogida.

La tradicional procesión del Señor de los Milagros y la Santa Misa en Roma adquieren este año un particular significado debido al Jubileo de la Esperanza y además coincide con los primeros meses del pontificado de un Santo Padre, peruano “de corazón”, que reiteradamente da muestras del profundo cariño que siente por esta nación.

La Gran Procesión Internacional contará además con la participación de devotos de lugares como Italia, Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Atlanta, Florida y Chile, entre otros.