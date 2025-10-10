La película animada “Jesús luz del mundo” se estrena en España este fin de semana en 120 salas de todo el país para acercar al espectador a la vida de Cristo de la mano del apóstol San Juan.

La película producida en los Estados Unidos, dirigida por Jhon Schafer y Tom Bancroft, recupera la técnica del dibujo animado a mano recorre la vida pública de Jesús de Nazaret.

A lo largo de la cinta, se narran los principales hechos evangélicos como la pesca milagrosa, la curación del paralítico llevado a Jesús por los amigos a través del techo, la curación del criado del centurión, la multiplicación de los panes y los peces, la entrada triunfal en Jerusalén, la Pasión de Jesucristo y su resurrección.

Según la distribuidora European Dreams Factory, en la elaboración de la cinta han trabajado más de 400 personas, “de las cuales más del 75% no profesaba una fe específica”. Esto no ha sido obstáculo, argumentan, para que la película logre “un equilibrio entre el respeto a los relatos evangélicos y un atractivo universal”.

Jhon Schafer espera que el público se identifique con la relación cercana entre Juan y Jesús: “Deseo que los espectadores se enamoren del personaje de Juan y se identifiquen con la amistad que desarrolla con Jesús, inspirándolos a buscar una relación similar”.



“Para los creyentes, es una excelente herramienta para iniciar conversaciones sobre el Evangelio con familiares y amigos que no profesan la fe, permitiendo que la película hable por sí misma”, añade el director, quien considera que se trata de "una película divertida, entretenida y conmovedora, comparable a lo que Disney habría hecho en los años noventa sobre la vida de Jesús”.

