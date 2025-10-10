La Fundación Enraizados mantiene el acto “Lo que aporta la fe católica a España”, con presencia del Obispo Emérito de Alcalá de Henares, Mons. Juan Antonio Reig, ante informaciones sobre su cancelación por el Congreso, aunque no hay comunicación oficial de la decisión, tal y como denuncian a ACI Prensa los organizadores.

“No tenemos confirmación oficial. Esta es la primera irregularidad, que nos enteremos por los medios de comunicación”, denuncia en conversación telefónica José Castro, presidente y fundador de Enraizados, una entidad civil que pretende llevar la fe católica al ámbito público.

“El acto lo mantenemos. No vamos a dejar de hacer algo para lo que tenemos autorización”, subraya Castro, que en todo caso anuncia acciones judiciales de carácter Contencioso-Administrativo para que la justicia impida la supuesta cancelación que consideran “injusta, discriminatoria y sin motivo y que ya ha causado un perjuicio irreparable”.

La Fundación de Abogados Cristianos se hará cargo de la reclamación judicial al entender que “la cancelación del evento a sólo 4 días de su celebración supone una vulneración de derechos fundamentales como la libertad religiosa, ideológica y de expresión”.

En un comunicado denuncian además que “el foro fue autorizado en mayo por unanimidad de la Mesa del Congreso” y que a la cancelación le “falta motivación suficiente”, lo que supone “revocar un acto firme sin causa sobrevenida”.

Castro no descarta que la estrategia seguida desde el Congreso trate de “desactivar a la gente” mediante el anuncio de una cancelación de facto a través de los medios a pocos días de su celebración, prevista para el próximo lunes 13 de octubre.

“Pudiera darse el caso de que esto no lo quiera firmar nadie por ser un tema completamente antijurídico, porque quien lo haga tendría una responsabilidad al asumir esa decisión arbitraria”, reflexiona el presidente de Enraizados.

Por otro lado, a falta de comunicación oficial, Castro confía en que el recurso a la justicia ponga de relieve que esta situación pone a la asociación en un supuesto claro de indefensión.

Cartel alertando sobre la supuesta cancelación del evento de Enraizados en el Congreso de los Diputados. Crédito: Enraizados.

Las informaciones publicadas ayer en medios de comunicación afines al Gobierno señalan que la decisión de revertir la aprobación del acto en la Sala Clara Campoamor del Congreso respondería a tres motivos: una supuesta ocultación de información a la hora de hacer la solicitud, que durante el acto se iba a hacer “apología del franquismo” y que se iban a difundir “consignas anticonstitucionales”.

Al respecto, Castro explica que se ofreció toda la información requerida para este tipo de peticiones y que a lo largo de este trámite se ha estado en contacto permanente con los funcionarios del Congreso, comunicando la confirmación de los ponentes y aceptando las consideraciones sobre normas internas de la Cámara Baja, en concreto respecto de los carteles anunciadores del acto.

Respecto de la acusación sobre una posible “apología del franquismo” o que se vertieran “consignas anticonstitucionales”, Castro señala que “no vamos a hablar del franquismo, ni para bien ni para mal, porque no es objeto del coloquio” y tampoco se prevé exponer ninguna consigna contra la Carta Magna, “porque vamos a hablar de cómo los católicos y la fe pueden ayudar a la vida política, social y cultural, sin alusiones concretas al derecho positivo”.

Por otro lado, Castro subraya que para la preparación de este acto se realizó una petición de la asociación, sin el concurso de cualquier grupo parlamentario, “precisamente porque no queríamos que fuera una cosa partidista. De hecho, están invitados todos los diputados del Congreso”.

Desarrollo previsto del acto

El programa del acto, cuya celebración está prevista en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, está estructurado en dos partes.

La primera estará protagonizada por el Administrador Civil del Estado y Administrador Principal de la Comisión Europea Javier Montero, que abordará los orígenes y el proyecto cultural de la Unión Europea y Mons. Reig Pla, quien ofrecerá “una visión sobre la evolución reciente de España y la relación entre fe y vida pública, clave para comprender la situación actual”.

A continuación se celebrará una mesa redonda protagonizada por el poeta, escritor y columnista ​Enrique García-Máiquez; el impulsor del Rosario de Ferraz, José Andrés Calderón; la exdiputada nacional y concejal del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano; el diputado nacional del Partido Popular, Miguel Ángel Quintanilla; y José Jarque Sainz, miembro de la productora audiovisual Terra Ignota.