Con historias reales y en relatos breves que combinan lo cotidiano con lo extraordinario, el libro Mírame, testimonio de vida y encuentros, de la autora chilena Magdalena Ross, propone agudizar la mirada para descifrar la presencia de Dios en lo más simple y pequeño.

“Estar atento. Estar atento a todos esos detalles de la vida que nos parecen cotidianos, que los dejamos pasar, porque en esa contemplación de todo, en la sonrisa de un niño, una conversación con un amigo, en algo que no esperabas y que te produce una alegría inmensa, puedes identificar esos signos invisibles y ver en eso escondido el mensaje divino, porque Dios se manifiesta en lo sencillo, en lo simple”, resume a ACI Prensa Magdalena sobre la propuesta del libro.

Se trata de un recorrido de casi 400 páginas, donde la autora recorre distintos momentos de su vida en los que Dios se hizo presente, a veces de manera más sutil y otras, de forma extraordinaria, con sucesos sin explicación, incluso en circunstancias donde su vida estuvo en peligro.

De este modo, y a partir de su propia experiencia, la autora invita al lector a un cambio de mirada para poder reconocer la presencia viva de Dios.

¿Qué van a pensar?

Su pasado como decoradora de interiores, una actividad que describe como “muy expresiva, muy llena de vida, de muchas amistades”, hizo que para Magdalena fuera difícil tomar la decisión de compartir estas experiencias. Le pesaba el “qué van a decir y qué van a pensar” sobre esta nueva faceta que resalta su interioridad y su vínculo con lo trascendente.

Sin embargo, esa “inspiración que viene desde dentro, que nace y no la puedes frenar”, hizo que se animara a escribir “Mírame”.

El título del libro, cuenta, apunta a una vivencia concreta “donde sentí que el Señor me decía a mí: “Mírame”. Sin embargo, su obra no se centra en una experiencia en particular que marcó su vida, sino en “ir dándose cuenta de cómo estas experiencias que voy teniendo a través de la vida van enriqueciendo mi vida y voy notando una presencia real, una presencia viva en todos los detalles más pequeños”.

Magdalena pertenece a la Orden de Predicadores. Durante la pandemia conoció a un grupo dominico en Madrid, y a un sacerdote que marcaría su camino espiritual. “Conocí al sacerdote Jesús Villarroel Fernández, él hablaba sobre la teología de la gratuidad. Me uní mucho a este grupo, y cuando lo fui a visitar, él me ofreció si quería hacer las promesas temporales como laica dominica, porque consideraba que tenía una profunda espiritualidad, y acepté.”

“Ser laica dominica no es que eres consagrada, pero sí te consagras a la Orden de Predicadores”, explica. Fue el sacerdote quien le sugirió firmar su libro con las siglas OP.}

Magdalena Ross en la presentación del libro. Crédito: El Libero

Los testimonios tocan el corazón

Rápidamente, su testimonio de vida y encuentros hizo eco en otros corazones: “He tenido cada recepción... la gente me llama, me cuenta sus historias. De verdad, como decía un sacerdote muy inspirador para mí, cuando uno transmite un testimonio, lo que tocas es el corazón del otro, y ya es de corazón a corazón, ya no es de persona a persona ni es un consejo, es de corazón”, admite.

“Ahí ya entra a tallar el Espíritu Santo también, que era un poco lo que decía el Papa Francisco”, recuerda, citando a una de las figuras que la inspiró.

Descubrió a Dios en lo pequeño, como el Papa Francisco

“A mí me encantaba el Papa Francisco, él hablaba de eso: contar y relatar historias con sabor evangélico, pero las de ahora. Porque están las historias del Evangelio, de la samaritana, del ciego, pero también es necesario contar las de ahora, hay que transmitirlas, porque ese es el encuentro, esa es la cultura del encuentro. A mí me tocó mucho eso”, admite.

Tal fue la conexión que sintió Magdalena con el Papa Francisco, y la huella del Pontífice argentino en su obra, que el libro ha sido incorporado a la colección colaborativa Francisco, legado y mensaje, de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina.

“Para mí el Papa Francisco fue una figura muy, muy inspiradora, porque me llevó a mirar de una forma distinta. Él nos enseñaba a ver la vida con misericordia, a descubrir a Dios en las cosas pequeñas, en lo frágil, en los márgenes”, relata.

“Tenerlo ahí, estar presente en la muestra, es como habérselo entregado, pero en forma póstuma. Es como haberle entregado mi libro, que también era un homenaje a él, porque es una conversación, es a lo que él nos llamaba, a esta cultura del encuentro. Una invitación a mirar con los ojos del corazón y dejar que esa mirada transforme nuestra forma de vivir y de amar, y nuestra fe”, resume.

Además de escritora y laica dominica, Magdalena cursó estudios para ser postuladora para las causas de los santos en la Universidad de San Dámaso de Madrid. “Llegué a través de ACI Prensa... fue ahí que anunciaban un curso para postulador de las causas de los santos. Lo tomé y entendí la seriedad del camino, la profundidad con la cual la Iglesia toma estas almas como modelos o como puentes a la vida eterna.”

Despertar el deseo de mirar la vida con nuevos ojos

Presentado el 22 de julio en Chile, el libro ya se encuentra en librerías y en formato digital. “Ha tenido mucho éxito. Creo que ha sucedido exactamente lo que yo esperaba que sucediera. Es un testimonio de un corazón espiritual, más que el contenido del libro, donde las personas han logrado encontrar un espejo de sus propias vidas y reconocer en sus propias vidas la presencia y la providencia de Dios.”

“Sinceramente esperaba que llegara a todas las personas, incluso a los no creyentes. Especialmente a los no creyentes, porque de alguna manera al leerlo espero que cada uno sienta ese deseo de mirar su vida con nuevos ojos. Y eso no tiene que ver con una doctrina, sino con una experiencia viva del ser humano”, concluye.

Mírame, testimonio de vida y encuentros se puede comprar en Editorial El Libero, Librería Antártica, Editorial ZigZag, BuscaLibre, MercadoLibre, en formato digital en Amazon, en la Cámara Chilena del Libro, Libry y Libra Independent.