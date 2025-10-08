En el marco de las elecciones en Costa Rica, el Santuario Nacional Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles emitió lineamientos para así prevenir actos o situaciones que puedan favorecer a algún candidato, con el fin de que “no se desvirtúe la actitud de fe” que mantiene el lugar.

Este 1 de octubre se dio inicio a las campañas electorales, las cuales culminarán el domingo 1 de febrero de 2026, cuando alrededor de 3,7 millones de ciudadanos elegirán 60 puestos de elección popular, incluyendo la presidencia, la vicepresidencia y escaños de la Asamblea Legislativa.

Según el medio local La Nación, circuló en redes sociales una convocatoria para asistir a la basílica para una supuesta Misa en acción de gracias por el inicio de la candidatura de Laura Fernández Delgado, candidata presidencial del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), situación que el santuario tuvo que desmentir.

Ante el revuelo, Mons. Mario Enrique Quirós, Obispo de Cartago —lugar donde se ubica la basílica—, emitió un comunicado el 30 de septiembre, en el que aclaró las normas y disposiciones de la Iglesia Católica sobre el uso del santuario y el papel que este cumple dentro de la comunidad.

El obispo dijo que esta basílica debe ser un espacio que garantice “la más auténtica imparcialidad en materia de política electoral partidista, acatando la legislación y cumpliendo el mismo sentir de la Iglesia Católica”, respetando además los principios de su enseñanza social.

Mons. Quirós señaló que en este lugar no sólo se resguarda la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, sino que el templo también “representa un espacio privilegiado para la vivencia de la fe católica en Costa Rica. El deseo de quienes servimos al santuario nacional es que toda persona se sienta bien recibida y no se desvirtúe la actitud de fe y apertura”.

Seis medidas

Entre las medidas establecidas, Mons. Quirós indicó que “no habrá ningún tipo de preferencia” para los candidatos en los espacios propios del templo y que “no se reservarán espacios diferenciados a los comúnmente dispuestos a los fieles en la Basílica” durante las celebraciones litúrgicas.

En cuanto a las intenciones particulares para los actos de culto, “debe hacerse de manera que no se invoque o favorezca a ningún partido o candidatura”. “Esto no excluye que se pueda ofrecer la oración por la patria, por principios y valores democráticos o por los comicios en general”, agregó.

Asimismo, aclaró que “los espacios de oración comunitaria, fuera de los actos de culto (celebración de la Eucaristía, rezos, etc.) deben seguir la misma imparcialidad tanto en las formas como en el contenido”.

“Esto no excluye que cualquier persona, como lo hacen comúnmente los fieles, pueda tener su espacio de oración privada por sus intenciones personales”, aclaró.

Para acceder a ver la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, podrá hacerse de manera “indiferenciada para cualquier persona candidata que lo solicite, como sucede con cualquiera de los fieles que visitan el Santuario”.

Además, se recomienda que cualquier candidato que desee proponer una intención informe con anticipación, con el fin de coordinar con otras actividades de la basílica, como peregrinaciones o celebraciones jubilares.