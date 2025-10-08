El Templo Votivo de Maipú (Chile) fue el punto de encuentro de cientos de “motoqueros” —como se conoce en algunos países de sudamérica a aficionados al motociclismo— que este sábado participaron de la segunda edición de “Bendice tu moto”, una iniciativa convocada por el Arzobispado de Santiago y encabezada por el Cardenal Fernando Chomali.

Cerca de 500 representantes de clubes y agrupaciones de motoqueros de distintos puntos de Chile llegaron en caravana desde el Parque O’Higgins de Santiago al Santuario Nacional, portando banderas y demostrando un profundo sentido de comunidad y fraternidad.

Al llegar a Maipú, las motos fueron recibidas con un espectáculo a cargo de la banda “Cristo, Vida y Rock and Roll” y una feria de accesorios y artículos para motociclistas, dándole color y alegría a la tarde.

Entre los organizadores de la jornada se encontraban los clubes “Not Club” y “Los Caballeros de la Ruta”.

Al dirigirse a los presentes, el Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali, se refirió a la responsabilidad humana en el tránsito y aseguró : “Esta bendición nos invita a poder crecer en humanidad desde una perspectiva de fe”.

“Eso es algo que el mundo necesita y ustedes (motoqueros) que tienen tantas destrezas y habilidades, los animo a que asuman estos compromisos que Chile necesita”, exhortó.

El rector del santuario, P. Marcelo Aravena Gutiérrez, reconoció que le propuso al arzobispo hacer esta actividad “en grande”, porque este templo recibe a muchas personas, con la idea de que se convierta en una tradición que se repita año a año. De hecho, ya hay fecha para la próxima: 3 de octubre de 2026.

El encuentro fue también ocasión para homenajear a los motoqueros fallecidos, con un emotivo video y un momento de oración en su memoria.

Luego, el arzobispo impartió la bendición a motos y cascos, rociando con agua bendita los vehículos y a sus conductores, quienes respondieron con bocinazos y aplausos.

Los organizadores destacaron la importancia de este gesto como una forma de unir espiritualidad y seguridad vial.

César Mesa, integrante de “Not Club”, agradeció “el cariño que se ha generado en torno a esta actividad”, y afirmó: “El motociclismo se puede resumir en que somos todos amigos que no nos conocemos”.

Por su parte, Eduardo Rodríguez, del club “Los Caballeros de la Ruta”, describió el motociclismo como “una pasión y un estilo de vida distinto”.

“Creo que todavía el motociclismo es una burbuja comparado con la sociedad, porque hay una hermandad, una honestidad que no se ve”, observó.

La jornada culminó con un compartir entre los presentes, una foto oficial, charlas y música.