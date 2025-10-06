Con ocasión de la Fiesta de San Francisco de Asís, patrono de los animales y de la ecología, el Arzobispo de Santiago (Chile), Cardenal Fernando Chomali, ofreció una bendición de mascotas en modalidad virtual.

En ese marco, cerca de 5.000 personas se conectaron desde sus hogares para recibir la bendición a través de la plataforma Zoom y en las redes Instagram, Facebook, y el canal de YouTube del arzobispado.

Durante la transmisión hubo momentos de oración, reflexión, y la bendición del cardenal, quien recordó la importancia del cuidado de la creación y el respeto por todas las criaturas.

La convocatoria fue amplia y los fieles desde distintos puntos de la arquidiócesis dijeron presente junto a sus mascotas.

“Estoy impresionado de que casi 5 mil personas en todas las plataformas participaron de esta bendición”, expresó el cardenal , observando que “esto demuestra, en primer lugar, una conciencia cada vez más grande del valor que tienen los animales y la necesidad de cuidarlos”.

“Insistí mucho en que debemos ser muy cuidadosos para evitar cualquier forma de maltrato animal”, señaló el purpurado.

Al referirse a la modalidad virtual de esta bendición, indicó: “Las plataformas son una nueva manera de acompañar y anunciar el Evangelio. La gente se sentía acompañada por Dios y por la Iglesia, y muchos escucharon por primera vez la vida de San Francisco de Asís, una vida extraordinaria”.

Desde los hogares, los participantes compartieron imágenes y testimonios de gratitud: “Fue muy emocionante recibir la bendición con mi perrita. Sentimos una conexión muy linda con toda la comunidad”, comentó una de las personas que siguió la transmisión.

“Hermoso gesto en el día de San Francisco De Asís, la bendición a nuestras mascotas que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas y nos llena de felicidad nuestro día a día”, expresó otra de las fieles.

“Qué linda iniciativa, es difícil llevar a las mascotas presencial”, reconoció otra participante de la ceremonia virtual.

La jornada concluyó con un mensaje de acción de gracias y un llamado a cuidar la Casa Común, siguiendo la enseñanza de San Francisco de Asís, que invita a mirar toda la creación como un reflejo del amor de Dios.