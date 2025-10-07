Este martes 7 de octubre, a las 19:00 horas, los colombianos están invitados a unirse a “Un millón de Rosarios por Colombia”, la iniciativa de oración que puede llevarse a cabo desde la parroquia, el hogar o el lugar donde se encuentre.

Se trata de una iniciativa del movimiento Oremos por Colombia y que reúne a grupos católicos y misioneros digitales, con la intención unir al país con el rezo del Rosario y pedir a la Virgen María que interceda por la nación que sigue siendo golpeada por la violencia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Los promotores indican que hay varias maneras de participar: asistiendo a alguna de las parroquias aliadas, rezando por su cuenta y registrándolo en el contador de Rosarios, así como uniéndose a los embajadores de la iniciativa en sus rosarios virtuales.

Entre las 50 parroquias aliadas están San Nicolás de Tolentino, Jesucristo Redentor, Nuestra Señora del Pilar y San Pedro Apóstol (Bogotá); San Ignacio de Loyola de Terrón y Nuestra Señora de la Esperanza (Cali); la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá; San Juan María Vianney, Nuestra Señora de Guadalupe, San Vicente de Paúl y la Catedral Nuestra Señora Inmaculada (Neiva).

La lista completa se puede ver en este enlace.

Entre quienes se suman a la iniciativa están Fruto del Madero, La Puerta del lado, la Vicaría Padre Misericordioso, Nany Ayala, Impulso 5, Santa Ardila, Obreros de Jesús, y muchos otros.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En la convocatoria se anima a los colombianos a seguir adelante con fe, esperanza y alegría.

“Hoy Colombia se enfrenta a una horrible noche. Una noche llena de miedo al pasado, de corazones inquietos, de rencores por sanar y de perdones por entregar. Nos encontramos en una batalla que no se ve, se siente. Una batalla con la que no se lidia en las calles o en los campos, se lidia en el corazón de cada uno de los colombianos”.

“Es la batalla más difícil, la batalla más importante, la batalla más grande. La batalla en la que tenemos que decidir vencer el mal y entregarle nuestros corazones y nuestra patria a nuestro Señor”, señalan los organizadores.