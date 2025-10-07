La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, agradeció al Papa León XIV por difundir un “mensaje de paz y protección” hacia los niños, tras la reunión que mantuvo con el Pontífice este lunes en el Vaticano.

“El Papa León tiene una voz poderosa para difundir el mensaje de paz y protección de los niños, y estamos agradecidos. El mundo debe escuchar y hacer más por los niños”, afirmó Russell, según un comunicado emitido por la agencia de Naciones Unidas (ONU) para la infancia.

Por su parte, la Oficina de Prensa del Vaticano no ofreció detalles sobre el contenido del encuentro, que se enmarca en los esfuerzos de UNICEF por promover la protección de la infancia en contextos de guerra, pobreza y crisis climática.

Russell advirtió que “hoy, los niños sufren a una escala sin precedentes debido a conflictos y crisis, mientras que el acceso a servicios de salud, educación y protección se está reduciendo por los recortes globales en la financiación de la ayuda exterior”.

Una infancia marcada por el conflicto

Según UNICEF, millones de niños viven actualmente en zonas de conflicto o se ven forzados a huir de la violencia en lugares como Gaza, la República Democrática del Congo, Haití, Sudán, Ucrania y Yemen.

A ello se suma que 1.000 millones de menores residen en países con alto riesgo frente a los impactos del cambio climático, mientras cientos de millones más sobreviven en condiciones de pobreza extrema, según datos de la organización.

Rusell dijo que durante su encuentro le agradeció al Papa su liderazgo en favor del acceso universal a la educación y su atención a la crisis de la deuda global, que desvía recursos esenciales para la infancia.

“Muchos países ahora pagan más en intereses de préstamos que lo que invierten en salud, educación o protección social”, subrayó Russell.

“La infancia debería ser un tiempo feliz para que los niños aprendan, se sientan seguros y crezcan”, dijo. “Pero demasiados niños sufren, viviendo día a día para sobrevivir a la guerra, la pobreza y los desastres climáticos”, explicó.

“El mundo debe unirse por los niños”

Russell advirtió que, al igual que los conflictos, las catástrofes climáticas aumentan en frecuencia e intensidad, afectando de manera desproporcionada a los más pequeños. Sequías, inundaciones y desplazamientos forzados destruyen escuelas y centros de salud, y agravan la competencia por recursos escasos.

“Sabemos cómo salvar y mejorar la vida de los niños y mitigar los riesgos del cambio climático”, afirmó.

Esta fue la segunda visita de Catherine Russell al Vaticano. En 2024, se reunió con el Papa Francisco y lo acompañó junto a decenas de miles de niños en una jornada celebrada en el Estadio Olímpico de Roma, organizada por el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, en apoyo de los derechos y la dignidad de la infancia.



