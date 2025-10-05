La aplicación de oración Hozana lanzó una campaña especial para el mes de octubre, tradicionalmente dedicado por la Iglesia Católica al rezo del Santo Rosario: convertirse en “un misionero del Rosario”.

En un comunicado compartido con ACI Prensa, Hozana explica que su campaña tiene principalmente dos mecanismos. El primero de ellos es “orar por la misión”, para lo cual se podrá recibir recursos digitales “semana tras semana” para que cada persona rece “pidiendo al Señor que envíe obreros a su mies”.

El segundo, apunta, es “invitar a tus seres queridos” para que recen el Rosario “durante el mes de octubre”. Con esta dinámica “podrás conseguir insignias según el número de personas que se unan a un grupo” de oración.

Inspirados por la Madre Teresa de Calcuta

En su mensaje, Hozana destaca que la inspiración para esta campaña surge de la Santa Madre Teresa de Calcuta, quien “con su pequeña estatura y vestida con su sari, recorría las insalubres calles de Calcuta”, en India, al tiempo que “irradiaba con su gran sonrisa, sin mostrar jamás ni una mínima parte de los tormentos que habitaban en su corazón”.

Esto, destaca la aplicación de oración, lo hacía “porque llevaba en su mano su rosario, que rezaba mientras caminaba”.

“La Madre Teresa vivió una noche de fe durante 40 años”, recuerda Hozana, subrayando que a pesar de esto “ella irradiaba luz y nunca se detenía, durmiendo solo unas pocas horas por noche, sostenida por una alegría sobrenatural, dada por María”.

“Ahora te toca a ti”, añade la plataforma. “Toma tu rosario y haz que chispeen los corazones, participando en el desafío del mes de octubre en Rosario”.

Esta campaña de oración es completamente gratuita, y quienes deseen participar se pueden registrar a través del sitio web de rosario.app.