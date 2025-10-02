La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española @confepiscopal aprobó una declaración institucional que pide el fin de la guerra en Gaza y exige la liberación de los rehenes.

Tras la reunión celebrada los días 30 de septiembre y 1 de octubre, los obispos españoles se unen “al Papa León XIV, a las víctimas de la violencia y a tantos hombres y mujeres de buena voluntad” para clamar por la paz no sólo en la Franja de Gaza, sino también en “Ucrania, Sudán, Myanmar, región del Sahel, Haití, Nigeria y otros países y zonas del mundo que están en guerra”.

“Es urgente, como creyentes seguir orando y, como ciudadanos, mantener un posicionamiento moral y político que se una a la palabra del mismo Dios para gritar: ¡no matarás!”, sostiene el texto.

Los obispos subrayan que “ningún fin justifica nunca el empleo de medios perversos como el terrorismo de Hamás o la masacre, respuesta desproporcionada e inhumana, a la que el Gobierno de Israel está sometiendo a la población civil de Gaza por los crímenes execrables cometidos el 7 de octubre”.

“Es imprescindible parar la guerra, liberar a los rehenes, condenar el terrorismo y edificar unas relaciones entre las personas y los pueblos desde el respeto a la dignidad sagrada de la vida humana, la legalidad internacional y la búsqueda del bien común”, continúa el texto, que da la bienvenida “las iniciativas para lograr la paz”.

“Ante tanto sufrimiento provocado injustamente no podemos permanecer indiferentes”, concluye el texto.

Durante la rueda de prensa celebrada este jueves para dar cuenta de los trabajos realizados por la Comisión Permanente de la CEE, su secretario general y portavoz, Mons. Francisco César García Magán especificó que a la hora de aprobar la declaración no hubo debate sobre el uso del término “genocidio” en referencia a la actuación del Gobierno de Israel.