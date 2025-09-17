La Iglesia Católica en España impulsa la catequesis parroquial, invitando a nuevas personas a formarse como catequistas para colaborar en su acción evangelizadora y a los padres a inscribir a los hijos sin miedos ni reticencias.

La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha divulgado dos vídeos que tratan de iluminar estas dos invitaciones.

El primero, bajo el lema “En la parroquia hay sitio para todos”, escenifica la preocupación de unos padres que tienen dudas sobre si aceptarán a su hijo —con una discapacidad— en la catequesis de la parroquia.

“El objetivo de este mensaje es hacer una llamada a todos los párrocos, catequistas y familias, para que la parroquia sea ese lugar, ‘una familia de familias’, donde todos sientan que la Iglesia es madre y les recibe como a hijos queridos”, según informa la CEE .

La segunda propuesta audiovisual, titulada “Y tú, ¿te has planteado ser catequista?”, trata de ilustrar la necesidad de que las parroquias animen a sus fieles a involucrarse en la formación de los niños y adolescentes.

Para facilitar este camino, la CEE ofrece un curso online de formación a catequistas y otros agentes de la evangelización titulado “ La Palabra de Dios en la catequesis ” que comienza el próximo 22 de octubre y se desarrollará en 8 sesiones de una hora que concluyen el 4 de marzo.

En ellas se abordará cómo la Palabra de Dios influye en la vida cristiana, la acción evangelizadora en general y en la catequesis en particular. También se ofrecerá una aproximación a la historia de la salvación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con especial énfasis en los Evangelios.

También se ofrecerá formación sobre los catecismos adaptados a niños y jóvenes “Jesús es el Señor” y “Testigos del Señor” y se concluirá con una mirada a la evangelización a través de las redes sociales.

Para participar en este curso es necesario inscribirse para acceder a los enlaces a YouTube donde se desarrollarán las sesiones.

La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado también ha redactado un rito de envío del catequista en el que los participantes se muestran dispuestos a realizar su tarea “viviendo la fe con sinceridad de corazón y proclamándola de palabra y de obra, según el Evangelio y la Tradición de la Iglesia” y prometen “perseverar en la tarea, realizarla con diligencia según vuestra capacidad y buscar en todo el bien de la Iglesia y de aquellos que se os encomiendan”.