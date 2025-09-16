Tres sacerdotes ucranianos emocionan con sus cantos durante una gira de su apostolado musical por diferentes localidades de España. Uno de ellos atiende a las comunidades greco-católicas en la Diócesis de Segorbe-Castellón, en el este del país.

Los presbíteros Andrii Shabanov, que ejerce su ministerio en Ucrania; Stepan Tkhoryk, que atiende diversas comunidades en Italia; y Yurii Shabanov, que atiende pastoralmente a las comunidades greco-católicas ucranianas en Vinarós, Torreblanca y Castellón, ya han deleitado con sus cantos en Gerona, Barcelona y Castellón. Este martes cantan en la Diócesis de Getafe y mañana concluyen su gira en Murcia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El espectáculo musical y litúrgico, titulado Cántico de los tres sacerdotes, está concitando el interés de numerosos fieles. La Diócesis de Segorbe y Castellón subraya , tras su paso por la localidad de Torreblanca, que los asistentes “pudieron orar y emocionarse con un repertorio de himnos antiguos y cantos contemporáneos, en un ambiente de profunda comunión y esperanza”.

Esta formación musical fue fundada en 2017 con el propósito de evangelizar a través de la música y ya se ha hecho presente en casi una decena de países, al tiempo que suma millones de visualizaciones a través de las redes sociales.

Además de evangelizar con la música, este ministerio permite a los tres presbíteros greco-ortodoxos unirse durante unos días, dado que viven en lugares distantes.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En su canal de YouTube , el P. Shabanov expresó su deseo de que “el canto espiritual que resuena en todos nosotros se convierta en una respuesta a la Palabra de Dios” y que “conmueva las almas, una a las comunidades y eleve nuestros corazones hacia el Señor”.

