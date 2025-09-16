Nicolás de Cárdenas

Por Nicolás de Cárdenas

16 de septiembre de 2025
10:31 a. m.

Sep. 16, 2025
10:31 a. m.

Tres sacerdotes ucranianos emocionan con sus cantos durante una gira de su apostolado musical por diferentes localidades de España. Uno de ellos atiende a las comunidades greco-católicas en la Diócesis de Segorbe-Castellón, en el este del país.

Los presbíteros Andrii Shabanov, que ejerce su ministerio en Ucrania; Stepan Tkhoryk, que atiende diversas comunidades en Italia; y Yurii Shabanov, que atiende pastoralmente a las comunidades greco-católicas ucranianas en Vinarós, Torreblanca y Castellón, ya han deleitado con sus cantos en Gerona, Barcelona y Castellón. Este martes cantan en la Diócesis de Getafe y mañana concluyen su gira en Murcia. 

El espectáculo musical y litúrgico, titulado Cántico de los tres sacerdotes, está concitando el interés de numerosos fieles. La Diócesis de Segorbe y Castellón subraya, tras su paso por la localidad de Torreblanca, que los asistentes “pudieron orar y emocionarse con un repertorio de himnos antiguos y cantos contemporáneos, en un ambiente de profunda comunión y esperanza”. 

Esta formación musical fue fundada en 2017 con el propósito de evangelizar a través de la música y ya se ha hecho presente en casi una decena de países, al tiempo que suma millones de visualizaciones a través de las redes sociales. 

Además de evangelizar con la música, este ministerio permite a los tres presbíteros greco-ortodoxos unirse durante unos días, dado que viven en lugares distantes.

En su canal de YouTube, el P. Shabanov expresó su deseo de que “el canto espiritual que resuena en todos nosotros se convierta en una respuesta a la Palabra de Dios” y que “conmueva las almas, una a las comunidades y eleve nuestros corazones hacia el Señor”.

Nacido en 1980, soy un esposo y padre de familia español y periodista con más de 20 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en información sociopolítica y religiosa. He trabajado más de 10 años en defensa de los derechos humanos y tengo acreditaciones en Periodismo y Comunicación Integral. Desde julio de 2022, soy corresponsal de ACI Prensa y EWTN Noticias en España, cubriendo eventos internacionales de la Iglesia Católica.