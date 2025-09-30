Un 30 de septiembre como hoy, pero de 2023, el Papa Francisco creó 21 nuevos cardenales para la Iglesia Católica en un Consistorio Público Ordinario. Entre ellos se encontraba el Cardenal Robert Prevost —hoy Papa León XIV—, quien a inicios de ese año había sido nombrado nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos del Vaticano.

Entre los purpurados creados por el Papa Francisco en el mismo día que el Papa León se encuentran el Arzobispo de Bogotá (Colombia), Cardenal Luis Rueda Aparicio; el Arzobispo de Córdoba (Argentina), Cardenal Ángel SIxto Rossi; el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Cardenal Víctor Manuel Fernández; el Patriarca Latino de Jerusalén, Cardenal Pierbattista Pizzaballa; el Nuncio Apostólico en Estados Unidos, que lo fue antes por casi una década en México, Cardenal Christophe Louis Pierre; y el Arzobispo de Madrid (España), Cardenal José Cobo Cano.

En su homilía de ese 30 de septiembre, el Papa Francisco alentó a los neocardenales a ser “evangelizadores y evangelizados, y no ‘funcionarios’”.

“Somos evangelizadores en la medida que conservamos en el corazón el asombro y la gratitud de haber sido evangelizados; más aún, de ser evangelizados, porque en realidad se trata de un don siempre actual, que requiere ser renovado continuamente en la memoria y en la fe”, dijo.

También alentó a que el Colegio Cardenalicio se asemeje “a una orquesta sinfónica, que representa la sinfonía y la sinodalidad de la Iglesia”.

“Una sinfonía cobra vida de la sabia composición de sonidos de los diferentes instrumentos. Cada uno brinda su aporte, a veces solo, a veces unido a algún otro, a veces con todo el conjunto. La diversidad es necesaria, es indispensable. Pero cada sonido debe contribuir al proyecto común. Y para eso es fundamental la escucha recíproca”, dijo el Pontífice argentino.

Tras el fallecimiento de Francisco, el 21 de abril de 2025, el Colegio Cardenalicio reunido en Cónclave eligió como sucesor de San Pedro al hasta entonces Cardenal Prevost, que tomó el nombre de León XIV.

Apenas hace medio mes, el 14 de septiembre, León XIV, nacido en Chicago (Estados Unidos) y con nacionalidad peruana, cumplió 70 años.