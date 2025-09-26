El rey Carlos III y la reina Camilla realizarán su primera visita de Estado al Vaticano a finales de octubre, según anunció el Palacio de Buckingham.

El palacio señaló en un comunicado del 27 de septiembre que el rey y la reina “se unirán a Su Santidad el Papa León XIV en la celebración del Año Jubilar 2025”, que, señaló, es un “tiempo especial” para la Iglesia Católica, “tradicionalmente marcado cada 25 años”.

El palacio también indicó que la visita “celebrará la labor ecuménica de la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica, reflejando el tema del año jubilar de caminar juntos como ‘Peregrinos de la Esperanza’”.

El rey y la reina visitaron por última vez la Santa Sede el 9 de abril de este año, cuando mantuvieron una reunión privada con el Papa Francisco en su residencia de Casa Santa Marta apenas 12 días antes de su fallecimiento.

Francisco habría bendecido su matrimonio durante la audiencia de 20 minutos, que coincidió con el 20º aniversario de bodas de Carlos y Camilla. Camilla está divorciada de su primer esposo, Andrew Parker-Bowles, un católico que aún vive.

Esa audiencia estaba pensada como una visita de Estado, pero no fue posible debido al delicado estado de salud de Francisco. Los miembros de la realeza británica también estaban realizando una visita de Estado a Italia en ese momento.

Las visitas de Estado al Vaticano por parte del monarca británico son, al igual que sus equivalentes seculares, ocasiones más formales que las visitas privadas, y subrayan tanto las relaciones ecuménicas como las diplomáticas, con pleno reconocimiento formal del doble papel del Papa como jefe de Estado y líder religioso. En cambio, una audiencia privada se centra más en las relaciones espirituales y personales, con menos formalidades y sin estatus oficial de Estado.

Los monarcas británicos han realizado varias visitas de Estado a la Santa Sede en la historia moderna: el rey Eduardo VII se reunió con el Papa León XIII en abril de 1903, seguido por la reina Isabel II en octubre de 1980, cuando se reunió con el Papa Juan Pablo II. Ella realizó otra visita de Estado a Juan Pablo II en 2000. Isabel también realizó dos visitas no oficiales: al Papa Juan XXIII en mayo de 1961 y al Papa Francisco en abril de 2014.

Carlos ha sido un visitante frecuente del Vaticano, con un total de cinco visitas como príncipe de Gales, comenzando en abril de 1985, cuando se reunió con el Papa Juan Pablo II, y nuevamente en abril de 2005, cuando asistió a su funeral.

Visitó a Benedicto XVI en abril de 2009 y abril de 2017, ambas veces acompañado por Camilla, entonces duquesa de Cornualles, y por último en octubre de 2019 para la canonización de San John Henry Newman. Carlos también se reunió con San Juan Pablo II y lo acompañó en Canterbury en 1982, en la primera visita de un Papa al Reino Unido.

El rey Carlos ha mostrado un vivo interés por la vida y las obras de San John Henry Newman, y a principios de este mes se convirtió en el primer monarca en visitar el Oratorio de San Felipe Neri en Birmingham, la comunidad sacerdotal que Newman estableció allí en 1848. Durante esa visita dijo que esperaba que “no pasara demasiado tiempo” antes de que se reuniera con el Papa León.

Los detalles se anunciarán “en su debido momento”

El Palacio de Buckingham señaló que “en su debido momento” se anunciarán más detalles de la visita de Estado de Sus Majestades al Vaticano.

Es posible que coincida con la proclamación formal de San John Henry Newman como el 38º doctor de la Iglesia, tal como anunció el Vaticano en julio. La Santa Sede aún no ha confirmado cuándo podría tener lugar.

Al ser consultado sobre si podría coincidir con la proclamación, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo esta tarde que “no tenía mucho que compartir por el momento”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.