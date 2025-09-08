El rey Carlos III estuvo “muy comprometido, muy interesado” y fue “sumamente amable” durante su visita el 3 de septiembre al Oratorio de San Felipe Neri en Birmingham, Inglaterra, convirtiéndose en el primer monarca inglés en recorrer la comunidad sacerdotal fundada allí en 1848 por San John Henry Newman.

El prepósito del Oratorio, el P. Ignacio Harrison, explicó que fue una visita breve pero alegre, realizada por “iniciativa de Su Majestad”. Fue su primer compromiso tras las vacaciones de verano, en el marco de un viaje a la segunda ciudad más grande de Inglaterra para inaugurar un nuevo hospital.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Después de recibir al rey y presentarle a la comunidad religiosa, el P. Harrison y el Arzobispo de Birmingham, Mons. Bernard Longley, lo acompañaron en un recorrido por la iglesia, el santuario con reliquias de Newman, la sacristía donde se conservan sus ornamentos litúrgicos y la biblioteca y estudio del santo inglés.

San John Henry Newman, antiguo clérigo anglicano, fue teólogo, académico y escritor. Ingresó a la Iglesia Católica en 1845, fue creado cardenal en 1879 y canonizado en Roma en 2019, en una ceremonia a la que asistió el entonces príncipe Carlos. En julio pasado, el Vaticano anunció que el Papa León proclamará a Newman como el 38° doctor de la Iglesia.

Guiado por Daniel Joyce, curador del Museo Newman, el rey pudo apreciar objetos de gran valor, como una Biblia políglota de 1657 dedicada al rey Carlos II, además de la habitación de Newman, preservada desde su muerte en 1890, con libros, rosarios, ropa y pertenencias personales. También observó con gran interés el manuscrito original de El sueño de Gerontius, poema de Newman sobre el viaje del alma hacia el juicio de Dios, así como la viola del santo, que data de 1800.

El P. Harrison comentó que el rey mostró especial interés por el estudio y la capilla privada de Newman, haciéndole varias preguntas. Añadió que para la comunidad del Oratorio la visita fue “un día memorable”, pues Carlos III se mostró “sinceramente interesado en conocer más sobre Newman y la obra que se realiza allí”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Visita pospuesta

La visita había sido pospuesta en varias ocasiones: primero, por reparaciones en el techo del edificio y la reubicación temporal de los libros; después, en julio pasado, debido a la salud del monarca, quien sigue un tratamiento contra el cáncer. Finalmente, el rey aprovechó su viaje a Birmingham para concretar su deseo pendiente desde la canonización de Newman en Roma.

Durante el recorrido, el rey, vestido con un traje gris y corbata roja con dibujos, develó una placa conmemorativa preparada por los padres oratorianos y recibió una fotografía original de Newman tomada en la década de 1860.

Según el P. Harrison, al rey le interesa particularmente que Newman sea un santo inglés y que sus virtudes se manifestaran tanto en su etapa anglicana como en su ministerio católico, incluyendo su dedicación a los pobres y desempleados de Birmingham.

“No solo se le recuerda por su brillante obra académica —explicó—, también ayudaba a las personas necesitadas, incluso con sumas significativas para que pudieran saldar deudas y rehacer sus vidas”.

El monarca también expresó curiosidad por la próxima proclamación de Newman como doctor de la Iglesia y preguntó si tendría una “dimensión ecuménica”. Recordó además su encuentro con el Papa Francisco y manifestó su deseo de encontrarse pronto con el Papa León XIV.

Carlos III se interesó igualmente por la vida actual del Oratorio y la diversidad de fieles que participan en sus liturgias, destacando la gran afluencia a la Misa tradicional en latín, que reúne a más de mil personas cada fin de semana, entre ellas numerosos fieles asiáticos, africanos y estudiantes universitarios, incluidos católicos chinos, particularmente de Hong Kong.

La catolicidad de Newman

Al recordar la canonización de Newman en un artículo publicado en L’Osservatore Romano, el entonces príncipe de Gales elogió la “catolicidad” del santo:

“Su fe fue verdaderamente católica en el sentido de que abarcaba todos los aspectos de la vida. Sea cual sea nuestra tradición o nuestras creencias, no podemos sino agradecer a Newman los dones, enraizados en su fe católica, que compartió con toda la sociedad”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en National Catholic Register .



