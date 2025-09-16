El Papa León XIV expresó sus condolencias al Rey de Inglaterra, Carlos III, con motivo del reciente fallecimiento de la duquesa de Kent a los 92 años, y cuyo funeral será el primero católico en la familia real desde el cisma anglicano.

En el telegrama difundido por la Santa Sede este martes, el Pontífice expresa su tristeza al conocer la muerte de Katharine Lucy Mary Worsley, envía sus condolencias al monarca inglés “junto con mi segura cercanía en la oración a Su Majestad, a los miembros de la Familia Real y en especial a su esposo, el duque de Kent y a sus hijos y nietos en este momento de dolor”.

“Confiando su noble alma a la misericordia de nuestro Padre celestial, me uno a todos los que dan gracias a Dios Todopoderoso por el legado de bondad cristiana de la duquesa, visible en sus muchos años de dedicación a sus deberes oficiales, patrocinio de organizaciones benéficas y cuidado devoto de las personas vulnerables de la sociedad”, añade León XIV.

“A todos los que lloran su pérdida, con la segura esperanza de la resurrección, imparto de buen grado mi bendición apostólica como prenda de consolación y paz en el Señor resucitado”, concluye el texto.

El funeral por el fallecimiento de la duquesa de Kent ha tenido lugar este martes en la Catedral de Westminster, a donde el lunes fue trasladado el ataúd que ha reposado en la Capilla de la Virgen durante la noche.

Tras la celebración de la Misa de exequias, los restos mortales de la duquesa fueron llevados al Royal Burial Grounden, el cementerio real situado junto al Palacio de Windsor.



