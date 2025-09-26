La Justicia de la provincia argentina de Salta otorgó la libertad condicional al Obispo Emérito de Orán, Mons. Gustavo Zanchetta, quien había sido condenado en 2022 a cuatro años y seis meses de prisión por abusar sexualmente de dos seminaristas.

La resolución del Tribunal de Impugnación de Salta, dada a conocer este viernes, dispone que Zanchetta continúe su condena bajo un régimen de libertad condicional “con medidas sustitutivas” a la prisión, como la obligación de fijar domicilio, realizar tratamiento psicológico y presentarse cada vez que el tribunal lo requiera.

Mons. Zanchetta había sido condenado en marzo de 2022 por el delito de “abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto”. Las víctimas, dos exseminaristas, testificaron sobre delitos cometidos por el obispo entre 2013 y 2017 mientras se formaban en el seminario en Orán, y el acusado negó los cargos.

Al conocerse entonces la condena, la Conferencia Episcopal Argentina expresó su cercanía a las víctimas junto con un “fuerte y sincero pedido de perdón”.

En junio de 2022, a sólo tres meses de haber sido condenado, Zanchetta pidió prisión domiciliaria por problemas de salud, beneficio que le fue dado en julio de ese año, y que cumplió en una casa para sacerdotes jubilados dentro del Monasterio Nuestra Señora del Valle de Orán. Una de las víctimas aseguró que no era lo que esperaban y pidió que la Iglesia no les dé la espalda.

Ante las críticas al Obispado de Orán por haberle otorgado un domicilio donde cumplir su pena, el Obispo local, Mons. Antonio Scozzina, defendió la medida pidiendo que se interpretara como un “acto de caridad”.

La sentencia contra Mons. Zanchetta quedó firme en febrero de 2025. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación resolvió ahora concederle la excarcelación bajo medidas sustitutivas, lo que en la práctica le otorga la libertad.

Hasta el momento, no ha habido reacciones públicas de parte de la Diócesis de Orán, la Conferencia Episcopal Argentina ni de las víctimas.

La situación eclesial del obispo

El Papa Francisco aceptó la renuncia de Mons. Zanchetta a la diócesis de Orán en 2017, a sus 53 años, presentada bajo el argumento de estar atravesando problemas de salud, pero meses después fue nombrado asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) en el Vaticano.

En 2019, cuando las denuncias se hicieron públicas, la Santa Sede lo apartó temporalmente del cargo y encomendó una investigación preliminar al Arzobispo de Tucumán, Mons. Carlos Sánchez. Una vez listos los resultados, el caso pasó a la Congregación para la Doctrina de la Fe (hoy Dicasterio).

En 2020 Zanchetta regresó a su puesto en Roma, al considerarse que esto no interfería “de ningún modo en las investigaciones”, expresó entonces Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Por el momento, Gustavo Zanchetta conserva su condición de obispo ante la Santa Sede y no se han conocido medidas que restrinjan su ministerio.