El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Mons. Georg Bätzing, defendió esta semana las controvertidas directrices que aprobaron sobre las bendiciones a personas del mismo sexo, afirmando que no existían contradicciones con las enseñanzas del Vaticano, a pesar de las recientes críticas del Papa León XIV.

Mons. Bätzing, Obispo de Limburgo, aprovechó su discurso de clausura en la asamblea de otoño para abordar la preocupación. "Construir el asunto de la 'desobediencia episcopal' por parte de los obispos alemanes a partir de las declaraciones del Papa León XIV sobre la Fiducia supplicans es simplemente absurdo", dijo el prelado.

"En el norte de Europa, ya se están publicando rituales de bendición para 'personas que se aman', lo cual contradice específicamente el documento aprobado por el Papa Francisco", afirmó el Pontífice.

Incluso antes de las advertencias de León XIV, cinco diócesis en Alemania se negaron a implementar las directrices del episcopado alemán, alegando conflictos con las enseñanzas del Vaticano.

El jueves, Mons. Bätzing sostuvo que estas directrices, tituladas Las bendiciones fortalecen el amor, se crearon "en consulta con el Dicasterio Romano para la Doctrina de la Fe".

El prelado alemán afirmó que "las críticas que el Papa insinúa en la entrevista se dirigen a la publicación de formularios litúrgicos para los rituales formales de bendición. Esto es precisamente lo que los obispos alemanes no han hecho conscientemente".

"El manual creado en Alemania, Las bendiciones fortalecen el amor, es una concretización pastoral de la Fiducia supplicans, creada en consulta con el Dicasterio Romano para la Doctrina de la Fe sobre la situación en Alemania”, declaró el presidente del Episcopado.

Cuando CNA Deutsch —agencia en alemán de EWTN News—, preguntó sobre cómo se estructuró esta "consulta", un portavoz de prensa de la conferencia episcopal declaró que, por principio, no comentan sobre estos asuntos internos.

Contexto del documento vaticano

Las tensiones en Alemania se relacionan con el documento Fiducia supplicans, emitido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en diciembre de 2023.

El documento permitía a los sacerdotes ofrecer bendiciones pastorales “espontáneas” a parejas del mismo sexo y a otras en “situaciones irregulares”, manteniendo al mismo tiempo que dichas bendiciones no podían asemejarse a ceremonias y debían ser muy breves.

En su homilía de la Misa inaugural de esta semana, Mons. Bätzing reflexionó sobre la autocomprensión teológica de la Iglesia.

La identidad de la Iglesia como “sacramento e instrumento de salvación”, tal como la formuló el Concilio Vaticano II, “no debe entenderse de forma exclusiva, como se ha hecho durante siglos”, afirmó, haciendo referencia a la enseñanza tradicional extra ecclesiam nulla salus (fuera de la Iglesia no hay salvación).

La declaración conciliar Nostra aetate sobre la relación de la Iglesia con otras religiones se ha convertido en un “ejemplo para el desarrollo de la enseñanza de la Iglesia”, permitiendo “el ecumenismo, el diálogo con otras religiones y la aceptación de la libertad religiosa y de conciencia”, argumentó Mons. Bätzing.

Sin embargo, otros obispos rápidamente centraron su atención en la asamblea en otras preocupaciones, como la disminución de la membresía.

Se agrava la crisis de membresía

Considerando los catastróficos resultados de la encuesta de membresía de la Iglesia de 2023, el Obispo de Maguncia, Mons. Peter Kohlgraf, enfatizó que “las reformas no son suficientes”.

Según la encuesta, solo el 22% de los miembros de la Iglesia Católica confía en su institución, en comparación con más del 80% en la década de 1980. Tres cuartas partes de los miembros de la Iglesia Católica están considerando abandonar la Iglesia.

Mons. Kohlgraf enfatizó: "Incluso si la Iglesia y nosotros, los obispos, como actores responsables, implementáramos esta agenda en su totalidad, las plazas de las iglesias no se llenarían automáticamente, las tasas de bautismo no aumentarían y las deserciones no disminuirían".

El Arzobispo de Paderborn, Mons. Udo Bentz, advirtió el martes: “No debemos quedarnos estancados en modo crisis”. Si bien hizo un llamado a una “cultura sinodal”, se mostró en contra de centrarse únicamente en “quién puede participar en la toma de decisiones” en detrimento de preocupaciones pastorales más amplias.

La división entre los obispos alemanes refleja tensiones más amplias a medida que la Iglesia se debate entre la extensión pastoral y la claridad doctrinal en una sociedad cada vez más secularizada.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA Deutsch.