El Papa León XIV dirigió un mensaje a los cerca de 300 sacerdotes exorcistas que del 15 al 20 de septiembre se reunieron en el XV Convegno Internacional de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE) en la Casa de espiritualidad “Fraterna Domus” de Sacrofano, cerca de Roma.

El Santo Padre expresó su reconocimiento por los sacerdotes que se dedican al “delicado y necesario ministerio del exorcista” e instó a vivirlo “tanto como ministerio de liberación como de consolación”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En un mensaje firmado por el Secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin, también exhortó a los pastores a apoyar espiritualmente a los fieles que sufren.

Victoria sobre Satanás

También subrayó que es necesario “sostener a los fieles realmente poseídos por el maligno con la oración y la invocación de la presencia eficaz de Cristo, para que mediante el sacramental del exorcismo el Señor conceda la victoria sobre Satanás”.

Las palabras del Papa fueron leídas en la apertura del evento —que se celebra cada dos años— por parte del P. Francesco Bamonte, vicepresidente de la AIE y moderador del congreso.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Durante las ponencias, Mons. Karel Orlita, presidente de la AIE y exorcista de la Diócesis de Brno (República Checa), destacó la belleza de la comunión eclesial en la que se inserta este ministerio, firmemente arraigado en el Evangelio, y subrayó la importancia de la formación permanente que la Asociación promueve en Italia y en el extranjero.

Recordó asimismo la aprobación oficial del nuevo Estatuto de la AIE por parte del Dicasterio para el Clero el 25 de marzo de 2025, como signo de apoyo a la misión de la Asociación, que recientemente superó los mil miembros.

Durante el congreso se abordaron temas de gran relevancia teológica y práctica, según explicaron los organizadores en un comunicado de prensa.

El subsecretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano, Mons. Aurelio García Macías, presentó durante su alocución la revisión del Ritual de los exorcismos, incluyendo tipos de acción diabólica extraordinaria, el rol del exorcista, riqueza de los signos y corrección de errores, siempre bajo la centralidad de Cristo en el rito.

Asimismo, el Cardenal Arthur Roche, prefecto del mismo Dicasterio, presidió la Misa inaugural del congreso, destacando el acompañamiento de la Iglesia a los fieles que sufren por la acción del demonio.

También se recordó al P. Gabriele Amorth, fundador y primer presidente de la AIE, a nueve años de su fallecimiento.