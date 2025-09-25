La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) manifestó su cercanía con la Iglesia en África en medio de los graves conflictos y la persecución religiosa que azotan el continente.

“Reiteramos nuestra solidaridad con los obispos y fieles de África, que ofrecen al mundo un profundo testimonio de respeto por la vida y la dignidad humanas en medio de los conflictos actuales”, afirmó esta semana el Obispo Abdallah Elias Zaidan, presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la USCCB.

El prelado recordó que en 2025 “millones de nuestros hermanos y hermanas en el continente africano viven desplazados de sus hogares y comunidades, obligados a huir debido a conflictos, persecución religiosa y étnica, dificultades económicas y crisis ambientales”.

Ola de violencia en África

Las palabras del Obispo Zaidan se enmarcan en una creciente ola de violencia contra los cristianos en distintas regiones del continente.

Un reciente informe de la International Society for Civil Liberties and Rule of Law (Intersociety) reveló que en Nigeria, entre enero y julio de 2025, más de 7.000 cristianos fueron asesinados por grupos yihadistas y otras 7.800 personas fueron “violentamente secuestradas” por profesar la fe cristiana.

Además, el pasado 15 de septiembre en Níger, hombres armados en motocicletas atacaron una aldea en la región de Tillaberi, asesinando a 22 personas que participaban en una ceremonia de bautizo, en una zona donde operan grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico.

La violencia también golpeó al este de la República Democrática del Congo, donde la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) denunció la masacre de más de 60 cristianos durante un velorio celebrado entre el 8 y 9 de septiembre en la localidad de Ntoyo. El ataque, atribuido al grupo yihadista Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), ocurrió en la parroquia San José de Manguredjipa, en Kivu del Norte.

Llamado a la paz y a la solidaridad internacional

El Obispo Zaidan advirtió que “los ciclos de violencia mortal y las consiguientes crisis humanitarias continúan cobrándose miles de vidas inocentes en Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Etiopía, la República Democrática del Congo, Nigeria y en toda la región del Sahel”.

En ese sentido, pidió a las autoridades y a las comunidades religiosas que “colaboren para lograr una paz, justicia y seguridad duraderas en el continente”.

Asimismo, destacó que “la financiación de la asistencia internacional, que salva vidas y afirma la vida, es un complemento crucial para estos esfuerzos”, recordando que tanto la Iglesia como el gobierno de Estados Unidos tienen la responsabilidad de “promover el bien común internacional y el respeto por la vida humana contribuyendo a la asistencia humanitaria y al desarrollo internacional”.

Finalmente, el obispo imploró la intercesión de la Virgen María: “En unidad fraterna con la Iglesia en África, pedimos a Nuestra Señora Reina de la Paz que consuele a todos los afectados por la violencia y conceda a todas las personas de buena voluntad la valentía de construir la paz tanto en sus comunidades locales como a través de las fronteras”.

El comunicado concluye con las palabras del Papa León XIV: “Que cada comunidad se convierta en una ‘casa de paz’, donde se aprenda a desactivar la hostilidad mediante el diálogo, donde se practique la justicia y se aprecie el perdón”.



