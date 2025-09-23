El Arzobispado de Toledo (España) confirmó la detención el pasado domingo de un sacerdote, canónigo de la catedral, por posesión de sustancias estupefacientes y le apartó de su ministerio de forma cautelar.

En un comunicado , la diócesis primada de España desmintió que el detenido sea el P. Álvaro García Paniagua, rector del Seminario Mayor de Toledo, “cuyo nombre ha sido publicado en algún medio” como el protagonista de estos hechos.

Por otro lado, “lamenta profundamente los hechos que han causado la detención y reprueba cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer el sacerdote” detenido, cuyo nombre es Carlos Loriente García.

Asimismo, la archidiócesis “expresa su plena confianza en la justicia y, aunque considera que la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido, manifiesta su disposición a colaborar con ella”.

La Archidiócesis de Toledo comunica de igual manera que ha abierto una investigación y que lo “ha apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio”.

Por último, “pide perdón al Pueblo de Dios por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la archidiócesis”.

El detenido, P. Carlos Loriente García, nació en Toledo en 1980 y fue ordenado sacerdote en julio de 2004. En 2021, fue nombrado vicario episcopal para el Clero, puesto en el que se ha desempeñado hasta el pasado 15 de septiembre, cuando fue sustituido por el P. Miguel Garrigós , que ya se desempeñaba como vicario de Evangelización.

A lo largo de su labor pastoral, el P. Loriente ha trabajado en diferentes parroquias y estuvo vinculado a la labor educativa de la Iglesia Católica como profesor de Religión y como formador en estudios teológicos.

También se ha desempeñado como vicerrector del Seminario Mayor hasta 2021 y secretario general del Instituto Superior de Estudios Teológicos “San Ildefonso de Toledo”.

