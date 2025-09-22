40 Días por la Vida España lanza su campaña de otoño desde Covadonga, cuna de la Reconquista española, donde ha celebrado su IV Congreso Nacional bajo el lema “Con tu amor en las almas, por Ti venceremos”.

La coordinadora de 40 Días por la Vida en España, Nayeli Rodríguez, subrayó a ACI Prensa que el encuentro del pasado fin de semana en el Santuario de Covadonga, donde se recuerda incio de la Reconquista, fue muy positivo: “La gente disfrutó mucho, aprendió mucho y se notaba que el Señor estaba con nosotros. Tuvimos grandes ponentes, yo creo que ninguna de las ponencias tuvo desperdicio”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Los asuntos tratados fueron muy variados e incluyeron reflexiones espirituales relacionadas con “ese combate al que nos enfrentamos día a día en esta batalla contra el aborto y en nuestra vida personal también”.

En el campo formativo bioético relacionado con el aborto se contó con formación práctica sobre cómo acompañar a una mujer que está pensando en abortar o el proceso de reversión de los efectos de la píldora del día después.

Unas 70 personas provenientes de diferentes puntos de España involucradas en la campaña disfrutaron de la experiencia en Covadonga, donde el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz Montes, presidió la Eucaristía dominical en la basílica, donde les dedicó unas palabras:

“Escogisteis bien un lugar donde María, que es defensora de la vida, puede hacer de acogedora de vuestras plegarias, de vuestras fatigas de esa santa batalla que libráis, donde la vida más está contradicha y perseguida. Que Dios bendiga vuestros esfuerzos y que mantenga viva vuestra esperanza en esta labor impagable y preciosa que hacéis a favor de la vida como don de Dios, a través de las madres que la conciben junto a los padres colaboradores para que no venga censurada nunca la vida que nace, que ha sido concebida y que queremos ver crecer sana y santa hasta que Dios venga a llamarla”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

La campaña de otoño 2025 de 40 Días por la Vida en España comenzará el próximo 24 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de noviembre y estará presente en 23 emplazamientos , entre los que destacan dos nuevos en la localidades de Elche y Torrevieja, en la Diócesis de Orihuela-Alicante.