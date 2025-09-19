El director del FBI, Kash Patel, declaró en una audiencia en el Senado de EE.UU. que ha habido despidos y renuncias de empleados relacionados con un memorando anticatólico de 2023 elaborado por la oficina local de Richmond, Virginia, y que la agencia ha realizado ajustes en sus políticas.

Patel hizo estas declaraciones el 16 de septiembre durante una sesión de preguntas del senador republicano Josh Hawley, quien solicitó información actualizada acerca de la investigación de la administración sobre el memorando. El senador preguntó sobre los esfuerzos del FBI para combatir la violencia anticatólica y anticristiana y los crímenes de odio.

Patel no especificó cuántas personas fueron despedidas ni cuál fue su papel en la redacción del memorando.

"Estamos realizando nuestra investigación simultáneamente con el Congreso", dijo Patel. "Para ponerlo en perspectiva, proporcionamos 700 documentos sobre el memorando de Richmond Catholic, específicamente a este comité, mientras que mi predecesor proporcionó 19 páginas".

El memorando de 2023 detallaba una investigación sobre católicos "tradicionalistas radicales" y supuestos vínculos con el "movimiento nacionalista blanco de extrema derecha". Sugería "oportunidades para mitigar amenazas" mediante un "cable trampa o desarrollo de fuente" dentro de las parroquias que celebran la Misa en latín y de las comunidades católicas "tradicionalistas radicales" en línea.

Inmediatamente después de que el documento se filtrara al público en febrero de 2023, el FBI se retractó del memorando por no cumplir con los "estándares rigurosos" de la agencia.

Aunque el FBI declaró que el problema se limitaba a un solo documento de una agencia local, una investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes reveló la coordinación entre varias oficinas locales y al menos 13 documentos que contenían lenguaje despectivo sobre el catolicismo tradicionalista.

Bajo el liderazgo de Patel, el actual director del FBI le dijo a Hawley: "Investigamos cómo se llevó a cabo la estructura de reclutamiento de fuentes en el FBI durante este tiempo e hicimos ajustes y correcciones permanentes para garantizar que las fuentes no se introdujeran en lugares de culto a menos que existiera una amenaza criminal o de terrorismo internacional real".

“No utilizaremos fuentes en este FBI para investigar y seleccionar información solo por el hecho de filtrar información en lugares de culto”, declaró.

60 denuncias de crímenes de odio anticatólicos bajo investigación

El senador Hawley también preguntó a Patel sobre las amenazas de violencia contra católicos y otros cristianos, particularmente a la luz del tiroteo del mes pasado en la iglesia católica de la Anunciación en Minneapolis.

Patel afirmó que el FBI está investigando actualmente 60 denuncias de crímenes de odio anticatólicos, incluyendo los ocurridos en Kansas City, Misuri; Louisville, Kentucky; Houston; Nashville, Tennessee; y Richmond, Virginia.

“Cualquier ataque ideológico contra cualquier fe, como hombre de fe que soy, no será tolerado”, declaró Patel, quien es hindú.

“Los recursos del FBI están comprometidos con todo esto”. Añadió que el FBI también buscará garantizar que se ofrezcan recompensas por información sobre “todos los ataques ideológicos”.

Respecto a las investigaciones sobre esa violencia, Patel afirmó: “Seguimos el rastro del dinero”. Ya sea un ataque contra personas o instituciones religiosas, dijo, "alguien está pagando por ello".

"Estamos rastreando esos pasos a la inversa; no nos detendremos en el perpetrador", añadió. "Estamos aplicando ingeniería inversa para responsabilizar a quienes, en nuestras investigaciones, los financiaron, incluso a sabiendas. Tomaremos las medidas pertinentes contra ellos", afirmó.

Hawley señaló que ha habido cientos de casos en los que los lugares de culto han enfrentado acciones o amenazas violentas directas, incluyendo incendios provocados, amenazas de bomba y tiroteos. Preguntó a Patel si el FBI consideraría designar a un alto funcionario como enlace con los lugares de culto.

"Habla en mi idioma", dijo Patel. "La colaboración entre los sectores público y privado en este tema específico, al igual que en otros que hemos mencionado, es igualmente transformadora para encontrar a los involucrados en estas actividades delictivas. Con su ayuda, le pediría que si puede identificar a alguien experto en esa área, trabajaremos con él".

A raíz del asesinato del activista cristiano y conservador Charlie Kirk, el senador Hawley también le preguntó a Patel si el FBI está investigando el ataque como “parte de un patrón más amplio de violencia antirreligiosa y anticristiana”.

"Estamos investigando el asesinato de Charlie a fondo y buscando todas las pistas relacionadas con cualquier acusación de violencia más amplia. Estamos obteniendo resultados que divulgaremos cuando corresponda", aseguró Patel.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.