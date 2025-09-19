El Papa León XIV ha nombrado un visitador apostólico para los fieles de la Iglesia Siro-Malankar residentes en Europa y un obispo auxiliar para la Archidiócesis de Trivandrum (India).

La nueva misión en el Viejo Continente ha sido encomendada al sacerdote Kuriakose Thomas Thadathil, perteneciente a la Archidiócesis de Tiruvalla, a quien le ha otrgado la dignidad episcopal asignándole la sede titular de Mariamme.

Mons. Thadathil nació 1962 en Kottayam, una ciudad situada en el estado de Kerala, en el suroeste de la India. Tras completar su formación eclesiástica, filosófica y teológica en el Seminario Pontificio de San José en Alwaye, obtuvo la licenciatura en Literatura Inglesa en la Universidad de Calicut y el doctorado en Liturgia en la Facultad de Ciencias Eclesiásticas Orientales del Pontificio Instituto Oriental de Roma.

Sacerdote desde 1987, ha sido párroco en su archidiócesis de origen, profesor en el Seminario Mayor St. Mary's Malankara de la Arquidiócesis de Trivandrum, ceremoniero de la Iglesia siro-malankar, secretario de la Comisión Sinodal para la Liturgia, director del Departamento de Catequesis y Canciller de la Archidiócesis de Tiruvalla, rector del Seminario Mayor de Santa María y secretario de la Comisión Sinodal para la Formación Seminarística.

Desde 2020, es coordinador de la pastoral de su Iglesia sui iuris en el Reino Unido.

Por otro lado, la Oficina de Prensa vaticana ha informado de que el Papa León XIV otorgó su consentimiento previo al nombramiento del obispo auxiliar de Trivandrum (India), elegido por el Sínodo de la Iglesia Arzobispal Mayor Siro-Malankar. Se trata del sacerdote John Kuttiyil, miembro de esta archidiócesis, a quien se le ha asignado la sede titular de Canata.

Mons. Kuttiyil nació en 1982 en Kizhakketheruvu, en el estado de Kerala. Tras formarse en el Seminario Menor San Aloísio y en el Seminario Mayor de Santa María Malankara, obtuvo el Doctorado en Derecho Canónico Oriental en el Pontificio Instituto Oriental de Roma.

Ordenado sacerdote en 2008, ha atendido numerosas parroquias y se ha desempeñado como secretario particular del arzobispo mayor.

También ha sido rector del Seminario Menor, de la Basílica de Santa María Reina de la Paz, profesor en el Seminario Mayor, secretario de la Comisión Sinodal para las Vocaciones y juez y defensor del vínculo en el Tribunal Eclesiástico.

En la actualidad era párroco de la iglesia de San Juan Pablo II en Nalanchira y ejercía como canciller de la Archidiócesis de Trivandrum.