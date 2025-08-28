La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha publicado una serie de decisiones del Papa León XIV para consolidar la unidad en la Iglesia Siro-Malabar de la India, que estuvo amenazada de cisma en los últimos años por disputas litúrgicas.

La Iglesia Siro-Malabar es una de las 23 iglesias orientales que están en plena comunión con el Obispo de Roma y sigue la tradición litúrgica caldea. Se trata de la mayor Iglesia oriental después de la ucraniana y sus orígenes se remontan a la predicación de Santo Tomás.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Desde el año 1999 ha vivido un largo camino de división a consecuencia de una reforma litúrgica que después fue confirmada por el sínodo de la Iglesia Siro-Malabar en 2021.

El pasado mes de julio, el Papa león XIV dio por terminado el encargo realizado en 2023 a Mons. Cyril Vasil’ como delegado pontificio ante la Iglesia Siro-Malabar , tras haberse alcanzado un acuerdo interno sin necesidad de su mediación.

Nombramientos de nuevos obispos

El Vaticano ha informado esta mañana de la aceptación de renuncias y la realización de varios nombramientos episcopales, así como la creación de varias provincias eclesiásticas.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En primer lugar, el Sínodo de los Obispos de la Iglesia Mayor Arzobispal Siro-Malabar aceptó la renuncia del Obispo de Belthangady, Mons. Mar Lawrence Mukkuzhy, y eligió como nuevo eparca al claretiano P. James Patteril, “a quien el Santo Padre había concedido el Asentimiento previo”, según la información ofrecida por la Santa Sede.

Mons. Patteril tiene 63 años y es natural de Mangalore, estado de Karnataka (India). Profesó sus votos en la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María en 1988 y fue ordenado presbítero en 1990.

Tras concluir sus estudios de Filosofía y Teología, fue enviado a Alemania para cursar Teología Pastoral en el Pastoraltheologisches Institut de los Padres Palotinos de Friedberg. Su actividad pastoral se ha desarrollado en la India y Alemania.

Por otro lado, se ha elegido como Obispo de la Eparquía de Adilabad al carmelita P. Joseph Thachaparambath. Nacido en 1969, en Nalumukku (India), ingresó en la Congregación de los Carmelitas de María Inmaculada en 1985.

Tras realizar sus estudios de Filosofía y Teología fue ordenado sacerdote en 1997. Su desempeño pastoral se ha centrado en la vida parroquial y en dar clases en diferentes instituciones educativas de su instituto religioso. Desde 2023 es superior de la Provincia Mar Thoma.

Asimismo, Su Beatitud Mar Raphael Thattil, Arzobispo Mayor de Ernakulam-Angamaly, con el consentimiento del Sínodo de los Obispos, ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Eparquía de Kalyan presentada por el eparca Mons. Thomas Elavanal, religioso de la Congregación Misionera del Santísimo Sacramento.

Nuevas provincias eclesiásticas de la Iglesia Siro-Malabar

Respecto de la organización territorial de la Iglesia Siro-Malabar, la Santa Sede ha comunicado la erección de varias provincias eclesiásticas y la asignación de los arzobispos metropolitanos correspondientes.

La Provincia Eclesiástica de Faridabad estará compuesta por las diócesis de Faridabad , Bijnor y Gorakhpur. La primera deviene en Archidiócesis, siendo su actual obispo, Mons. Kuriakose Bharanikulangara, designado como arzobispo.

La Provincia Eclesiástica de Kalyan, tendrá como sufragáneas las Eparquías de Chanda y Rajkot, quedando como sede arzobispal la de Kalyan, cuyo primer arzobispo será Mons. Sebastian Vaniyapurackal, hasta ahora Obispo de la Curia Arzobispal Mayor.

La Provincia Eclesiástica de Shamshabad, que toma el nombre de la sede que es elevada a archidiócesis metropolitana, tendrá como sufragánea la Eparquía de Adilabad. Su primer arzobispo designado es Mons. Prince Antony Panengaden, hasta ahora prelado de la misma sede.

El Obispado de Ujjain da nombre a la cuarta Provincia Eclesiástica creada. Sus sedes sufragáneas son Jagdalpur, Sagar y Satna. Como arzobispo metropolitano fue designado el hasta ahora Obispo de Ujjain, Mons. Sebastian Vadakel, religioso de la Sociedad Misionera de Santo Tomás Apóstol.

Por último, se ha designado que la Eparquía de Hosur sea sufragánea de la Archieparquía Metropolitana de Trichur.