“El legado de Francisco: comunidad y cultura del encuentro”, es el lema que este año guía la Jornada No Más Chicos Descartables, que se realiza por quinta vez en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) con el propósito de fortalecer la esperanza y el compromiso de trabajar por los niños que tienen menos oportunidades.

En esta oportunidad, la actividad se dividió en dos jornadas, la primera llevada a cabo el 5 de septiembre en la Casa Mama Antula, que constó de un panel centrado en la figura y el legado del Papa Francisco, inspiración para las acciones y proyectos pastorales y comunitarios.

Este sábado 20 de septiembre tendrá lugar el segundo encuentro, con cita a las 9:00 horas en Av. Lafuente 3242, donde se desarrollarán dos paneles y testimonios de experiencias comunitarias.

Además, habrá espacios para las muestras de los chicos que participan de talleres y espacios artísticos y deportivos en los distintos barrios.

El primer panel será sobre Realidad argentina y latinoamericana, y el segundo estará dedicado a experiencias de organización comunitaria frente a diversas problemáticas, organizado en tres mesas en simultáneo: una sobre “Prevención y oportunidades: deporte y cultura”; otra centrada en “Salud Mental y Adicciones - Consumos Digitales”; y la tercera, titulada “Los más vulnerables: Una iglesia en salida para los más frágiles” y centrada en las áreas de salud, hambre y primera infancia, y discapacidad.

La jornada contará con la participación del premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, y del Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge García Cuerva. Al convocar a adultos y jóvenes a participar de esta actividad, el arzobispo aseguró que “si hay un tiempo en el que tenemos que reflexionar sobre la realidad de los pibes, es este”.

