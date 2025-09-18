El Papa León XIV ha nombrado Nuncio Apostólico en Irak a Mons. Mirosław Stanisław Wachowski, hasta ahora subsecretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano.

Al mismo tiempo, le ha elevado a la dignidad de arzobispo, asignándole la sede titular de Villamagna Proconsular, una antigua ciudad romana situada en la actual Túnez.

Mons. Wachowski nació en Pisz (Polonia) el 8 de mayo de 1970 y fue ordenado sacerdote el 15 de junio de 1996, incardinándose en la Diócesis de Ełk, sufragánea de la Archidiócesis de Varmia, al norte del país, cerca de la frontera con Lituania.

Tras licenciarse en Derecho Canónico, entró en el Servicio Diplomático de la Santa Sede en 2004, donde ha desarrollado su labor en Senegal y en la Misión Permanente ante la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

Ha prestado servicio además en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y en la Oficina de las Naciones Unidas y las Instituciones Especializadas en Viena.

También ha formado parte de la Nunciatura Apostólica en Polonia y, por último, en la Sección para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Secretaría de Estado del Vaticano, donde fue subsecretario para las Relaciones con los Estados desde 2019.

Habla italiano, inglés, francés, español y ruso.



