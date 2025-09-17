Representantes políticos, sociales y académicos se reúnen el 17 y 18 de septiembre en el auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso colombiano para participar en la Convención Provida 2025 y abordar el desafío demográfico que enfrenta el país.

La primera jornada comenzó con una invocación a Dios y continuó con la conferencia “Una patria sin hijos es una patria sin futuro”.

El tema ha sido escogido a causa de la crisis demográfica que revelan las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), según las cuales en el 2024 hubo 445.000 nacimientos, 13,7% menos que en 2023 y 32,7% frente al 2015.

Mientras el número de nacimientos disminuye, en febrero la red de clínicas de aborto Profamilia aseguró que en los últimos tres años más de 150.000 mujeres accedieron al aborto en Colombia y que en 2024 fueron “más de 56.000”.

El representante Luis Miguel López Aristizábal, miembro de la Bancada Provida, señaló en su cuenta de X que la baja natalidad, la pérdida de valores y de vidas por el aborto son causas del invierno demográfico y que le están “pasando la factura” a Colombia.

Por ello, invitó a los demás parlamentarios y médicos a participar en la Convención Provida para defender la vida.

Para hoy también habrá un panel presidencial con el tema “La Agenda Presidencial frente al Desafío Demográfico: Vida, Familia y Futuro de Colombia” y el panel político “Defender la Vida, asegurar la patria: visión demográfica desde el Congreso y las regiones”.

La segunda jornada contemplará testimonios de familias numerosas, una conferencia internacional y foros regionales de acción.

La Convención Provida 2025 puede seguirse a través del canal de YouTube del Congreso de Colombia.