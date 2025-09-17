La Vicepostulación de la Causa del Venerable Fray Andrés García Acosta, conocido como Fray Andresito, junto a la Fraternidad de la Recoleta Franciscana, lanzó el primer video de la serie “En la ruta a los altares”, que busca profundizar en las distintas facetas de este franciscano que dejó su huella en Chile.

Cada 14 de mes se estrenará un nuevo episodio sobre la vida de Fray Andresito, recordado por su humildad y cercanía con los más pobres en el sector de La Vega en Santiago de Chile a mediados del siglo XIX.

Declarado Venerable por el Papa Francisco en 2016, se encuentra en proceso de beatificación, a la espera de que se reconozca oficialmente un milagro atribuido a su intercesión.

Mientras tanto, su tumba en la Iglesia de la Recoleta Franciscana continúa siendo punto de encuentro de cientos de fieles que, mes a mes, llegan a pedir su ayuda y a agradecer favores recibidos.

El primer episodio fue realizado por Sebastián Fuenzalida Arias y Clara Bustos.

Testimonios de fe y gratitud

Los testimonios que aparecen en el estreno de la serie reflejan la fidelidad de los devotos, muchos de ellos con promesas de por vida.

“Me operaron en abril y gracias a Dios me entregaron el resultado y salió positivo que no tengo cáncer. Fue una operación muy complicada, pero él estuvo siempre conmigo. Por eso vengo todos los 14 y voy a venir de por vida, es mi mandato”, comparte una devota.

Otro fiel recuerda: “Estoy aquí hace más de 5 años viniendo todos los 14 en agradecimiento a mi salud. Tuve accidentes demasiado graves y yo sé que él fue el que me sanó. Tengo una manda de por vida con Fray Andresito por una enfermedad de mi hijo… y si no estoy en Santiago, cumplo mi misa en otra parte, pero nunca falto”.

La fuerza de la devoción no se explica sólo en los milagros, sino también en la cercanía y consuelo que los fieles experimentan al encomendarse a Fray Andresito: “Hace como 6 o 7 años tuve la oportunidad de conocerlo. En esa época nos cumplió una petición y desde entonces nunca más quise alejarme de él. Me ha cumplido otras dos peticiones más y creo que voy por la tercera. Tengo mucha fe en él porque sé que es un intercesor ante Dios”.

Cómo pedir su intercesión

La Vicepostulación de la causa recuerda que, para pedir la intercesión de Fray Andresito, la persona enferma o necesitada debe encomendarse exclusivamente a él, pudiendo estar la petición acompañada solamente por la Virgen María.

Quienes hayan recibido un favor atribuible a su intercesión, pueden comunicarlo a los hermanos franciscanos a través del correo causafrayandresito@gmail.com o personalmente en el Templo de la Recoleta Franciscana (Av. Recoleta 220, comuna de Recoleta, Santiago de Chile).

¿Quién fue Fray Andresito?

Andrés Antonio García Acosta nació en Fuerteventura, España, el 10 de enero de 1800. Ingresó a la Orden Franciscana en 1834 y, tras la expulsión de los franciscanos de Uruguay, se trasladó en 1839 al convento de la Recoleta Franciscana en Santiago de Chile.

Allí se dedicó con entrega total al servicio de los más pobres y enfermos, ganándose el cariño y la fama de santidad entre los pobladores.

Falleció el 14 de enero de 1853 y sus restos descansan en el templo de la Recoleta Franciscana, donde hasta el día de hoy acuden peregrinos a pedir su intercesión.

La Iglesia reconoció en él las virtudes heroicas de la humildad, la caridad y la confianza en Dios, declarándolo Venerable. Hoy, sus devotos oran por el milagro que abra el camino a su beatificación.