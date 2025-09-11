La Arquidiócesis de Asunción (Paraguay) abrió la causa de canonización de Mons. Pedro Shaw, conocido como Pa’i Puku, apodo popular en lengua Guaraní que significa “Padre alto”.

La ceremonia de apertura coincidió con el centenario del nacimiento de este misionero nacido en Bélgica, que llegó a Paraguay en 1952 y allí transcurrió su vida y su ministerio, centrado en el servicio pastoral en el occidente del país, conocido como el Chaco Paraguayo, donde falleció en 1984.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La Eucaristía estuvo presidida por el Obispo de Benjamín Aceval, Mons. Amancio Benítez, y concelebrada por Mons. Guillermo Steckling, Obispo Emérito de Ciudad del Este, y varios sacerdotes.

En alegría y gratitud, los fieles celebraron este gran paso que honra las virtudes de Mons. Shaw, un pastor cercano a las comunidades del Chaco, quien fundó allí una escuela y una radio.

El arzobispo instó a los fieles a comunicar o remitir al Tribunal Arquidiocesano cualquier información que pueda aportar o contradecir la valoración de la vida y virtudes de monseñor Shaw.

Desde el 6 de septiembre, el edicto que da inicio al proceso de canonización se encuentra exhibido en la puerta de la Catedral Metropolitana de Asunción. Allí permanecerá durante tres meses para permitir que los fieles de la comunidad puedan aportar testimonios, documentos o información relevante que contribuya al discernimiento y estudio de su fama de santidad.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Luego de su muerte, la fama de santidad del Pa’i Puku fue creciendo en la comunidad. De hecho, el lugar donde ocurrió su muerte trágica, a la altura del kilómetro 28 de la Ruta Transchaco, es hoy sitio de peregrinaciones y oración. Allí se yergue una capilla denominada Centro Espiritual.

Por ese motivo, el P. Diego Sáez Martín, postulador general de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, decidió dar apertura de la causa de canonización.

¿Quién fue Mons. Pedro Shaw?

Pedro Shaw nació en Bélgica el 6 de septiembre de 1925 e ingresó en la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada en 1946. Llegó a Paraguay en 1952, iniciando su misión en el Bajo Chaco y dedicándose durante más de diez años a pastorear comunidades rurales e indígenas.

En 1981, luego de varios años de servicio pastoral en Puerto Casado, fue nombrado vicario apostólico del Pilcomayo. Su consagración episcopal se celebró el 22 de abril de ese mismo año.

Falleció en un accidente el 21 de junio de 1984, dejando su huella en la comunidad paraguaya.

Más información: https://www.causapaipuku.com/ .