El Papa León XIV envió un mensaje a los participantes del VIII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, que se celebra en Astaná (Kazajistán), en el que afirmó que el diálogo interreligioso desempeña “un papel vital” en esta época “marcada por violentos conflictos”.

“Trabajemos incansablemente por la armonía, creando una sinergia para la paz, desarmados y desarmantes, humildes y perseverantes, siempre dispuestos a ofrecer caridad y cercanos a los que sufren. Oremos codo con codo, sirvamos hombro con hombro y hablemos con una sola voz allí donde la dignidad humana esté en riesgo”, instó en su mensaje, fechado el 14 de septiembre y difundido este miércoles por la Santa Sede.

El Pontífice agradeció al presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, por acoger este encuentro interreligioso y reconoció el valor de reunir a líderes de distintas confesiones “para renovar amistades y forjar otras nuevas, unidos por el deseo común de sanar a nuestro mundo herido y desgarrado”.

Sinergia para el futuro

León XIV subrayó que el tema del congreso —Diálogo de religiones: sinergia para el futuro— es especialmente oportuno. “En su esencia, ‘sinergia’ significa trabajar juntos, tanto entre nosotros como con lo Divino”, afirmó. “.Todo impulso religioso auténtico favorece el diálogo y la cooperación, arraigados en nuestra conciencia innata de la interdependencia que une a individuos y naciones”.

El Pontífice destacó que la colaboración entre religiones “no es una invitación a eliminar las diferencias, sino a acoger la diversidad como fuente de enriquecimiento mutuo”. La Iglesia Católica, recordó, “reconoce y estima todo lo que es verdadero y santo en otras religiones”, y busca “favorecer una auténtica sinergia trayendo a la mesa de encuentro los dones propios de cada tradición”.

Ejemplos recientes de cooperación

En su mensaje, León XIV evocó la histórica jornada de oración por la paz convocada en Asís en 1986 por San Juan Pablo II y el “Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común” firmado en Abu Dabi en 2019 por el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, como ejemplos de cómo la cooperación interreligiosa puede fomentar la paz y la convivencia global.

Asimismo, recordó la anterior edición del congreso, en 2022, en la que líderes de diversas religiones —incluido el papa Francisco— condenaron la violencia y el extremismo, abogaron por la acogida de los refugiados y llamaron a trabajar juntos por la paz.

Religión como fuente de sanación

“La religión, en su esencia, no es fuente de conflicto, sino fuente de sanación y reconciliación”, insistió el Pontífice. “Cuando líderes religiosos se unen para defender a los más vulnerables, plantar árboles para cuidar de la casa común o alzar la voz en favor de la dignidad humana, se convierten en un signo de esperanza para toda la humanidad”.

León XIV concluyó su mensaje invitando a los participantes a “trabajar incansablemente por la armonía, creando una sinergia para la paz, desarmados y desarmantes, humildes y perseverantes, siempre dispuestos a ofrecer caridad y cercanos a los que sufren”.

“Oremos codo con codo, sirvamos hombro con hombro y hablemos con una sola voz allí donde la dignidad humana esté en riesgo. Que el Altísimo bendiga nuestros esfuerzos y haga brotar frutos abundantes para el bien de todos los pueblos”, concluyó León XIV.

