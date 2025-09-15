Las diócesis que conforman el territorio de la Provincia de Santa Fe (Argentina) emitieron una declaración conjunta al conocerse el texto aprobado de la nueva Constitución provincial, valorando que la Iglesia Católica tenga una mención explícita, en reconocimiento a su presencia y aporte histórico.

Luego de que se suprimiera el artículo 3, que establecía que “la religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes”, la Iglesia Católica había reclamado que, en reconocimiento a su trayectoria histórica, cultural, social y espiritual en la provincia, se la mencionara en la Carta Magna provincial.

Luego de algunas modificaciones, el texto aprobado expresa: "La provincia asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso, y no establece religión oficial", y añade que “la relación entre el Estado, la Iglesia Católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se rigen por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad".

De este modo, aunque no se hace ningún reconocimiento a su preponderancia a lo largo de la historia provincial, la Iglesia católica aparece mencionada expresamente en la Constitución reformada.

En su comunicado, los obispos valoran la redacción final del artículo 3 de la nueva Constitución, que asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso, sin establecer religión oficial, pero reconociendo expresamente a la Iglesia Católica.

"Esta formulación recoge con claridad varios de los aportes que hemos manifestado como Iglesia", señalan, destacando que se trata de "un gesto de madurez democrática, de reconocimiento institucional y de respeto por una historia compartida con el pueblo santafesino".

Los prelados observan en el nuevo artículo “una expresión equilibrada, actual y fiel al espíritu de diálogo, autonomía y cooperación que como Iglesia promovemos con las instituciones del Estado”.

“Valoramos que la Constitución visibiliza el lugar que la fe y sus expresiones han tenido, y tienen, en la vida de las comunidades”, añaden.

Durante el proceso de reforma, recuerdan los obispos, desde la Iglesia se ofrecieron aportes en tres ejes fundamentales: ecología integral; vida y dignidad humana; y organización política.

En ese marco, evidencian su esperanza al constatar que algunos de estos temas “han encontrado eco en el texto aprobado: el derecho al agua, al ambiente, los derechos digitales, aspectos de educación, el fortalecimiento del sistema democrático, reconocimiento a pueblos originarios, derechos de personas con discapacidad y medidas de acción positiva para sectores históricamente vulnerados, entre otros”.

"La participación plural y respetuosa expresa el camino sinodal que, como Iglesia, estamos llamados a recorrer", expresan.

Finalmente, convocan a todos los actores sociales, políticos y comunitarios a seguir construyendo juntos una cultura del encuentro, "en la que nadie quede afuera y todos puedan aportar al bien común".

Asimismo, reafirman el compromiso de la Iglesia Católica a caminar junto al pueblo santafesino "con humildad y esperanza, promoviendo la dignidad de cada persona y acompañando con alegría la vida de nuestras comunidades".

El mensaje está firmado por Mons. Eduardo Martín, Arzobispo de Rosario; Mons. Sergio Fenoy, Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz; Mons. Pedro Torres, Obispo de Rafaela; Mons. Ángel Macín, obispo de Reconquista; Mons. Ernesto Fernández, Obispo Auxiliar de Rosario; Mons. Matías Vecino, Obispo Auxiliar de Santa Fe; Mons. Han Lim Moon, obispo de Venado Tuerto; y el Equipo Interdiocesano - Reforma Constitucional.