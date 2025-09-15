Los primeros siete novicios mercedarios procedentes de África formados a lo largo de un año en la Archidiócesis de Valladolid (España) acaban de realizar su promesa simple y continuarán su formación en Camerún, donde realizarán cuatro años de estudios de Teología antes de su profesión solemne.

Hace un año, siete jóvenes procedentes de Burundi, Camerún, Congo y Ruanda llegaron a Valladolid para formar parte de la primera experiencia de un noviciado en España con novicios africanos.

Novicios mercedarios africanos en Valladolid (España), realizan su voto simple. Crédito: Archidiócesis de Valladolid.

Hasta entonces, esta etapa de su formación religiosa y maduración vocacional, tras tres años de estudios de Filosofía, se realizaba en Angola. Pero cada vez se hacía más difícil superar los requisitos legales de entrada, por lo que las provincias de Castilla, Aragón e Italia de la Orden de la Merced, decidieron trasladar el noviciado a España.

Así, la semilla de nuevas vocaciones mercedarias africanas, fruto de la presencia misionera de la orden en el continente desde 1968, podrá seguir madurando.

Tal y como informó la Archidiócesis de Valladolid , el pasado 6 de septiembre Yannick, Janvion, Aristote, Olivier, Eric, Clovis y Jean Claude se comprometieron a “seguir a Cristo con mayor perfección” mediante los votos de pobreza, obediencia y castidad comunes a la vida religiosa, más el particular de los mercedarios: “Dar la vida por la redención de los cristianos cautivos”.

Los novicios pudieron vestir el hábito mercedario por primera vez tras su primera promesa. Crédito: Archidiócesis de Valladolid.

El responsable de la comunidad mercedaria de Valladolid, Fr. José Ignacio Postigo, ha afirmado que esta experiencia ha supuesto “una revolución total”, que contó con dificultades iniciales como la adaptación a las costumbre europeas, el frío invernal en la ciudad, o las dificultades idiomáticas pues, además del francés y sus respectivas lengua nativas, al llegar a España casi no hablaban español.

Este año de noviciado, que debe servir “para el recogimiento, la profundización en lo espiritual y la oración”, ha dejado huella también en la parroquia que regentan los mercedarios en Valladolid, donde han sorprendido y atraído a muchos por el contraste de sus “ritmos, palmas y bailes” con la tradicional sobriedad de la meseta española.

Tras los siete pioneros, este mes de septiembre llegan cinco nuevos novicios africanos y un sexto procedente de Puerto Rico.



