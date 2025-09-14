Este lunes 15 de septiembre, el Papa León XIV presidirá la Vigilia de oración del Jubileo de la Consolación en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

De acuerdo al programa oficial del Año Jubilar, al Jubileo de la Consolación “están particularmente invitados todos aquellos que están pasando por un momento de dolor y aflicción, debido a enfermedades, lutos, violencias y abusos sufridos, junto con sus familiares y amigos”.

El Jubileo de la Consolación comenzará desde las 8:00 a.m. (hora de Roma) con la peregrinación a la Puerta Santa. La vigilia junto al Santo Padre está programada para las 5:00 p.m., y lleva como tema “Devolver la esperanza, secando las lágrimas”.

Según Vatican News, medio informativo oficial del Vaticano, se esperan más de 8.500 peregrinos para este jubileo, entre los que se encontrarán miembros de organizaciones que dan consuelo y atención a personas que han perdido de forma prematura a un hijo, así como familiares de víctimas de accidentes de tráfico.

Horarios de transmisión

La transmisión de EWTN comenzará a las 4:50 p.m. (hora de Roma). Los horarios en distintos países pueden consultarse a continuación:

Ciudad de México (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Tegucigalpa (Honduras), San Salvador (El Salvador), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica): 8:50 a.m.

Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador), Lima (Perú), Ciudad de Panamá (Panamá): 9:50 a.m.

Asunción (Paraguay), La Paz (Bolivia), Caracas (Venezuela), La Habana (Cuba), Santo Domingo (República Dominicana), San Juan (Puerto Rico), Washington D.C. (Estados Unidos): 10:50 a.m.

Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), Santiago (Chile): 11:50 a.m.

Madrid (España): 4:50 p.m.