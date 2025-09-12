“La impresión que tengo es que las instituciones salen fortalecidas, significativamente fortalecidas, de este proceso”, afirmó el Arzobispo de Olinda y Recife, Mons. Paulo Jackson, sobre el juicio en el Supremo Tribunal Federal (STF) que condenó al expresidente Jair Bolsonaro y a otras siete personas por intento de golpe de estado.

Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 años y 3 meses de prisión.

Por cuatro votos a favor y uno en contra, el expresidente fue condenado por los cinco delitos que se le imputaban: intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daños calificados y deterioro del patrimonio protegido.

También fueron condenados, con distintas penas, el exayudante de campo de Bolsonaro, Mauro Cid; el exjefe del Estado Mayor, general Walter Braga Netto; el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), general Augusto Heleno; el exministro de Defensa, general Paulo Sérgio Nogueira; el exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres; el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem; y el excomandante de la Marina, almirante Almir Garnier.

Mons. Paulo Jackson, segundo vicepresidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), comentó este viernes la decisión del STF, al final de la XVI Reunión de Obispos de Países de Lengua Portuguesa, en la que participó desde el martes en Lisboa, Portugal.

Enfatizó que el juicio ante la Corte Suprema se centró en el grupo central del intento de golpe militar ocurrido en el país el 8 de enero del año pasado. "Este grupo central es el más conocido, ya que incluye al expresidente de la República, pero más de 500 personas ya han sido juzgadas y condenadas por este intento de golpe", afirmó.

"Mi impresión es que las instituciones salen fortalecidas, significativamente fortalecidas, de este proceso", dijo Mons. Jackson. "El intento de golpe fue frustrado, pero lamentablemente, hubo ataques no solo contra el Supremo Tribunal Federal, sino también contra los poderes ejecutivo y legislativo", destacó.

El vicepresidente de la CNBB dijo que “quienes fueron identificados fueron juzgados con pleno acceso al sistema y plena defensa y fueron condenados”.

Mons. Paulo Jackson comparó el juicio en Brasil con el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, tras la derrota de Donald Trump en las elecciones de 2020.

"Mi impresión es que, incluso con esta crisis institucional, el país y sus instituciones han salido fortalecidos, incluso más allá, por ejemplo, de la democracia más grande del mundo, como afirman", dijo. "En Estados Unidos, ocurrió prácticamente lo mismo, no hubo juicio y, hasta ahora, todo ha pasado desapercibido".

El arzobispo argumentó que "es importante fortalecer las instituciones y defender el Estado democrático de derecho". "Y esto es lo que ha hecho la Iglesia Católica en Brasil, y creo que también en nuestros otros países", afirmó.

El prelado también mencionó los aranceles impuestos por la Administración Trump a los productos brasileños, que entraron en vigor el 6 de agosto. Calificó los impuestos de "injustos y completamente inexplicables".

"Posteriormente, hubo un intento de reconciliación, pero el daño ya estaba hecho. Por lo tanto, creo que gravar los productos brasileños como represalia al funcionamiento democrático de las instituciones es irrazonable", afirmó.

El arzobispo de Olinda y Recife también afirmó que existe un importante proceso de polarización en Brasil. Según él, no es algo emergente, sino algo de larga data y, lamentablemente, no solo ha contaminado a la sociedad, sino que también se ha infiltrado en nuestras filas, comunidades e iglesias.

Según el arzobispo, la Iglesia, a través de la CNBB y los obispos, ha “hecho un trabajo gigantesco para tratar de mitigar o minimizar las consecuencias de estos procesos de polarización existentes”.

"Es un proceso de reconciliación, de construcción de la paz, de respeto a las instituciones, a la legislación y al estado de derecho democrático. El proceso de construcción de la paz no puede prescindir del respeto a la ley, pero es un proceso, a nivel espiritual, que debe involucrar profundamente a nuestras comunidades", destacó.

