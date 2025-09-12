Este fin de semana se realiza en Argentina una nueva edición de la Colecta Nacional Más por Menos, una iniciativa solidaria de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más Necesitadas, que este año lleva el lema “Hoy tu ayuda es esperanza viva”.

El Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge García Cuerva, convocó a los fieles y personas de buena voluntad a ofrecer su aporte. “El ayudar, el comprometernos, el ser generosos con nuestros hermanos más pobres nos ayuda también a animarnos en la esperanza de construir un país más justo, más equitativo”, aseguró.

Con esta colecta, explicó el prelado, “colaboramos y asistimos a un montón de familias y un montón de proyectos, especialmente en las zonas más pobres del país”.

Finalmente, pidió que Dios nos bendiga y “nos ayude a cada uno de nosotros a hacer esa esperanza viva para nuestros hermanos más pobres”, animando a que “todos participemos”:

Se trata de la 56.ª edición de la colecta, que cada año se realiza en todas las misas del segundo domingo de septiembre, muchas veces extendida a las misas de todo el fin de semana.

El apoyo de Más por Menos ayuda a aliviar las dificultades de gran parte de la población del interior del país, en especial las zonas más pobres. En ese sentido, constituye un puente entre los que más tienen y los que tienen poco, o nada.

Los obispos argentinos describen la colecta como “un espacio creado para compensar la falta de equidad social”, siendo una de las iniciativas solidarias de mayor peso dentro de la Iglesia Católica, con el foco en atenuar la profunda inequidad de recursos existente en el país.

Más por Menos es una herramienta de auxilio para que la Iglesia pueda llegar a todos con su mensaje y sus obras concretas de solidaridad, buscando fortalecer con recursos la propuesta de vivir la Buena Noticia del Evangelio, sin dejar a nadie afuera y ayudando a formar ciudadanos responsables, honestos y justos.

Además de las misas de este fin de semana, quienes lo deseen pueden colaborar con Más por Menos durante todo el año de las siguientes formas:

Depósito o transferencia bancaria: Número de Cuenta: CC en Pesos 000-218629/2 - Número de CBU: 0720000720000021862922 - Alias: COLECTAMASXMENOS - Razón Social: CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA - CUIT: 30517312904 (enviar el comprobante y sus datos al correo electrónico: colectamaspormenos@cea.org.ar )

Código QR: ingresando en la plataforma dispuesta para la donación, teléfono celular o dispositivo móvil apto para la lectura del Código QR, e indicando el importe que se desea donar a la colecta.

De forma mensual a través del débito automático, con tarjetas de crédito Visa, American Express o Mastercard, accediendo a través de la página web: www.colectamaspormenos.com.ar .

En cualquier sucursal de la red Pago Fácil, con la presentación del documento (indicando que es para "Más por Menos"); o bien presentando el Código de Barras permanente que se encuentra en este enlace.

Más información, en el sitio web y en los perfiles de redes sociales .