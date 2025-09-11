En el 24º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre, líderes católicos y estadounidenses ofrecieron oraciones y rindieron homenaje a quienes perdieron la vida ese día y a todos los que aún continúan sufriendo.

“Hoy recordamos el 11 de septiembre de 2001”, escribió el Cardenal Timothy Dolan, de la Arquidiócesis de Nueva York, en una publicación conjunta en redes sociales. “Seguimos rezando por las almas que se perdieron aquel día, las familias que aún lloran, los héroes que sirvieron y todos aquellos que desde entonces han muerto a causa de enfermedades relacionadas con el 11-S o que continúan sufriendo”.

El Cardenal Dolan compartió una oración especial para el aniversario:

“Señor, en este 11 de septiembre recordamos a todos los que murieron hace 24 años en nuestra ciudad y en todo el país. Guardamos en el corazón a quienes todavía cargan con la pérdida y el dolor de aquel día. Concede descanso eterno a los difuntos, fortaleza a los sobrevivientes y sus familias, y protección a los socorristas y a todos los que sirven a nuestras comunidades con valor y entrega. Señor Dios, sigue velando por nuestra ciudad y nuestro país, y ayúdanos a volver nuestros corazones hacia la compasión y la paz. Amén”.

Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) también publicó en X una oración en memoria del atentado:

“Dios de entendimiento, abrumados por la magnitud de esta tragedia, buscamos tu luz y guía al enfrentarnos a hechos tan terribles. Concede que aquellos cuyas vidas fueron salvadas vivan de manera que las vidas perdidas aquí no hayan sido en vano. Consuélanos, fortalécenos en la esperanza y danos la sabiduría y el valor para trabajar incansablemente por un mundo donde reinen la verdadera paz y el amor entre las naciones y en los corazones de todos”.

Líderes estadounidenses también conmemoraron la fecha y rindieron tributo a las víctimas.

El presidente Donald Trump y la Primera Dama Melania Trump asistieron el jueves por la mañana a un acto en el Pentágono, en Virginia, donde se ofrecieron oraciones por todas las víctimas, los socorristas, quienes aún sufren y los miembros activos del ejército estadounidense.

“A cada familiar que todavía siente un vacío cada día de su vida, la Primera Dama y yo nos unimos a ustedes en el dolor. Y hoy, como una sola nación, renovamos nuestro sagrado juramento de que nunca olvidaremos el 11 de septiembre de 2001”, dijo Trump en el evento.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, también intervino, pidiendo a los presentes honrar la memoria de las víctimas y reconocer “las décadas de valentía que siguieron” al atentado.

“Nos reunimos para rendir tributo a los socorristas que corrieron hacia las llamas y subieron las escaleras, a quienes atrapados en los aviones lucharon su última batalla, y a las familias cuyas vidas quedaron para siempre marcadas por aquel día fatídico”, dijo Hegseth.

“Doy gracias a Dios por todos ustedes y por todos nuestros combatientes, desde aquel día hasta hoy y en adelante. Que Dios bendiga a nuestros guerreros mientras buscan sin descanso a los enemigos en nombre de sus conciudadanos, a quienes aman profundamente”, agregó.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .






