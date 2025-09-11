El Arzobispo de Valencia (España), Mons. Enrique Benavent, dio la bienvenida a 17 nuevos seminaristas que inician su formación en el Seminario Mayor La Inmaculada en el municipio de Moncada.

La Archidiócesis de Valencia informó que esta bienvenida se dio en el marco de la apertura del curso del seminario, en el que estudian en total 60 seminaristas en distintos niveles de formación.

En la Misa que presidió en la capilla del seminario, el arzobispo invitó a los seminaristas, a los nuevos y los que ya llevan un tiempo recorrido, a “fiarse del Señor y de la Iglesia” y “a vivir con confianza y agradecimiento esta aventura que comienzan”.

En la Eucaristía, el prelado también presentó al nuevo vicerrector del seminario, P. Fernando Carrasco, tras su reciente nombramiento por parte del prelado valenciano.

El Arzobispo de Valencia saluda a los nuevos seminaristas. Crédito: A. Saiz / Delegación de Medios del Arzobispado de Valencia.

Los seminaristas proceden de distintas localidades de la archidiócesis; y hay tres que pertenecen a las diócesis de Segorbe-Castellón, Ibiza y Menorca.

De los 17 nuevos seminaristas, 16 comenzarán el llamado curso propedéutico, la etapa anterior al inicio de los años de estudio de Teología.

Arzobispo de Valencia saluda al nuevo vicerrector del seminario. Crédito: A Saiz / Delegación de Medios del Arzobispado de Valencia.



Los nuevos seminaristas fueron recibidos en el seminario en un ambiente distendido y alegre, acompañados por familiares y amigos de sus parroquias.

Tras la Misa con el arzobispo, y después de la cena, se procedió a realizar la asamblea en la que se presentó a los nuevos seminaristas.

Misa de apertura del curso del Seminario Mayor La Inmaculada en Moncada, Valencia. Crédito: A. Saiz / Delegación de Medios del Arzobispado de Valencia.



La archidiócesis explica que el Seminario Mayor La Inmaculada “es una institución diocesana que, por mandato del arzobispo, forma según las normas de la Iglesia a los futuros sacerdotes diocesanos”.

“Se trata de una comunidad de fe, integrada por los formadores y aquellos jóvenes que se sienten llamados por el Señor al sacerdocio”, precisa la archidiócesis y afirma que el seminario “es uno de los corazones de la diócesis, pues a través de él nuestra Iglesia particular realiza el deber propio y exclusivo de formar a los que van a ser sus sacerdotes”.



La Archidiócesis de Valencia también informó que el Colegio Seminario la Presentación y Santo Tomás de Villanueva de Valencia ha comenzado este curso con 4 seminaristas; la misma cantidad que hay en el Colegio Seminario del Corpus Christi “El Patriarca” de Valencia.