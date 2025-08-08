Walter Sánchez Silva

8 de agosto de 2025
03:59 p. m.

Ago. 8, 2025
03:59 p. m.

El Valencia CF llegó este viernes a la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, para realizar su tradicional ofrenda floral a la Virgen, ante el próximo inicio de LaLiga profesional española.

Según informa la Archidiócesis de Valencia, el homenaje fue presidido por el P. Álvaro Almenar, vicerrector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados y capellán del Valencia CF.

Han asistido a la basílica los jugadores del equipo masculino y el femenino del Valencia, junto a sus entrenadores, Carlos Corberán y Mikel Crespo, respectivamente; el cuerpo técnico y la directiva, encabezados por el CEO, Ron Gourley; y el director corporativo, Javier Solís.

Los capitanes José Luis Gayà y Pauleta Sancho han sido los encargados de ofrecer una oración y de colocar las flores a los pies de la Virgen de los Desamparados

“Ojalá podamos ofrecer un trofeo” a la Patrona

En sus palabras antes de dejar la ofrenda floral, el P. Almenar pidió a la Madre de Dios “salud para todos los jugadores y también, con mucha humildad pedimos que ojalá podamos ofrecer algún trofeo a nuestra patrona, esta temporada”.


“Tenemos presente todas vuestras intenciones, las de vuestras familias y también las de las otras secciones del club, especialmente a los más veteranos, mayores y enfermos de la Asociación de Futbolistas del Valencia”, agregó.

Recemos antes de cada partido en el Mestalla

El sacerdote valenciano alentó también a que “con esfuerzo, con humildad y con sencillez, nuestro Valencia continúe causando esa alegría y esplendor a tantos aficionados que os quieren y que os queremos”.

Asimismo, los animó a elevar una plegaria “en nuestra pequeña capilla del estadio del Mestalla, antes de iniciar cada partido”.

El sacerdote también compartió un saludo del Arzobispo de Valencia, Mons. Enrique Benavent, y pidió a todos que se unan a las oraciones por la salud del Cardenal Antonio Cañizares, Arzobispo Emérito de Valencia, hospitalizado el 7 de agosto.

Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.