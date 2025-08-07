La Archidiócesis de Valencia (España), informó que el Cardenal Antonio Cañizares, quien no pudo participar en el cónclave que eligió al Papa León XIV en mayo, ha sido hospitalizado “debido a su delicado estado de salud”.

En un comunicado publicado este jueves, la archidiócesis indicó que el actual Arzobispo de Valencia, Mons. Enrique Benavent, ha pedido “a los fieles de la Archidiócesis que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor”.

¿Quién es el Cardenal Cañizares?

El Cardenal Cañizares nació el 15 de octubre de 1945. Tiene 79 años.

Fue ordenado sacerdote en 1970 en la Archidiócesis de Valencia. En 1992 fue ordenado Obispo de Ávila, donde permaneció hasta asumir la Archidiócesis de Granada en 1996. En 2002 fue trasladado a la Archidiócesis de Toledo, la Primada de España.

Fue creado cardenal en 2006 por el Papa Benedicto XVI, quien lo llamó a trabajar en la Curia del Vaticano como Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

En 2014 el Papa Francisco lo nombró Arzobispo de Valencia, cargo que desempeñó hasta que fue aceptada su renuncia en 2022, cuando tenía 77 años.