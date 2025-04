Los cardenales electores, es decir, menores de 80 años, son actualmente 135. Ellos tienen la misión de elegir al nuevo pontífice, el sucesor del Papa Francisco.

Hasta el momento, dos de ellos no participarán en el cónclave, la reunión en la que los cardenales elegirán al nuevo Papa: Antonio Cañizares, Arzobispo emérito de Valencia (España) y Vinko Puljić, Arzobispo emérito de Sarajevo (Bosnia-Herzegovina).

En una reciente entrevista concedida al diario bosnio Večernji List, Mons. Puljić, confirmó que no se desplazará hasta Roma, salvo petición específica: “Mi salud no me permite viajar al tercer cónclave. Los médicos no me lo aconsejan y no siento que pueda soportarlo. No tengo previsto viajar a Roma a menos que el Vaticano me lo pida específicamente”.

El cardenal Puljić, nació en 1945 y se unió al presbiterio bosnio en 1970. En 1991 recibió la ordenación episcopal en Roma y asumió el Arzobispado de Sarajevo, donde permaneció hasta que fue aceptada su renuncia en 2022. Fue creado cardenal en 1994.

Así, no podrá participar en el que hubiera sido su tercer cónclave, tras participar en los que eligieron a Benedicto XVI y Francisco. Sin embargo, no ha dejado de exponer cuál es su visión sobre el próximo sucesor de San Pedro: “Yo estaría a favor de alguien mucho más definido, específico y claro en sus puntos de vista”.

Por su parte, fuentes de la Archidiócesis de Valencia han confirmado de manera escueta a ACI Prensa que “el Cardenal Cañizares no viajará a Roma por motivos de salud”.

El Cardenal Cañizares también nació en 1945 y fue ordenado presbítero en 1970 en la Archidiócesis de Valencia. En 1992 fue ordenado Obispo de Ávila, donde permaneció hasta asumir la Archidiócesis de Granada en 1996. En 2002 fue trasladado a la Archidiócesis Primada de España, Toledo.

Creado cardenal en 2006, fue llamado a colaborar en la Curia como Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos hasta que en 2014, regresó a España como Arzobispo de Valencia hasta la aceptación de su renuncia en 2022.

Salvo que se produzcan novedades en los próximos días los cardenales electores que participarán en la reunión decisiva para el futuro de la Iglesia en la Capilla Sixtina serán 133, lo que coloca la mayoría de dos tercios necesaria para la elección del nuevo pontífice en 89 sufragios.