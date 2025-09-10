Con una celebración presidida por el Nuncio Apostólico en Argentina, Mons. Miroslaw Adamczyk, y concelebrada por el Obispo de San Nicolás de los Arroyos, Mons. Hugo Santiago, fue elevada a Basílica Menor la parroquia Nuestra Señora del Socorro, de la ciudad bonaerense de San Pedro.

El decreto que le da esa denominación fue firmado en diciembre de 2024 por el Papa Francisco.

Al referirse a este acto, Mons. Adamczyk reconoció que se trataba de la primera vez que participaba en una proclamación de este tipo, y destacó la importancia que esto tiene para la ciudad de San Pedro. La población allí es de unos 70.000 habitantes, y hay tres parroquias católicas.

“Asistimos hoy día a la proclamación de un templo, un templo que desde hoy día será basílica menor. En esta ocasión no podemos olvidar la imagen del templo, que se aplica a todos los creyentes: el bautismo nos ha constituido espacios de los santos”, enfatizó el Nuncio Apostólico.

“San Pablo se los recordaba a los cristianos de Corinto diciendo: ‘¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?’ Y San Pedro en su primera carta nos llama piedras vivas de la construcción de un templo espiritual”, señaló.

“María es, a título especial, ese templo de Dios, por haber llevado en sus entrañas inmaculadas al mismo Hijo de Dios, por haber amado intensamente a Cristo y haber guardado fielmente sus palabras”, destacó.

En ese marco, felicitó a la comunidad y rezó para “que sean todos por la intercesión de Nuestra Señora de Socorro, por la intercesión de San Pedro, piedras vivas del santuario de Dios”.

“Que Dios bendiga a todos aquellos que visitan esta basílica y a todos los habitantes de San Pedro. Muchas bendiciones de Dios, mucha salud. prosperidad y cada gracia de Dios que ustedes necesitan”, concluyó.

La Misa estuvo concelebrada por los vicarios generales de la Diócesis, P. Javier Fortunato y P. Héctor Molfesa, este último párroco y ahora rector de la Basílica Menor, junto a otros sacerdotes locales. Seminaristas y formadores del Seminario Menor de la Arquidiócesis de Rosario se hicieron presentes.

Asistió a la celebración la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel; el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar; y otras autoridades civiles, como también fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios y granaderos a caballo, que trasladaron la imagen de la Virgen durante la celebración.

“El nombramiento de un templo como basílica indica una llamada y una gracia a la renovación de la comunidad parroquial, sobre todo con los jóvenes y las familias. Esa gracia le pido al Señor”, expresó Mons. Santiago al finalizar la Misa.

“Esta siempre ha sido una parroquia que se ha destacado por mucha vitalidad. Bueno, pedimos ahora que la Basílica menor sea un signo, un regalo de Dios para una renovación de la pastoral, una pastoral misionera, acogedora y que nos ayude a encontrarnos con Dios entre nosotros y a ser misioneros de esa buena noticia”, pidió.



