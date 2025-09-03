El grupo colombiano Fruto del Madero, nacido del rezo comunitario del rosario y de la música como camino de oración, llega por primera vez a Argentina para participar de distintas actividades y llevará varias propuestas para los jóvenes.

Liderado por Tomás Romero, en lo que va del 2025, el grupo ha visitado países como México, Estados Unidos y participó en Roma del Jubileo de los Jóvenes, donde formaron parte de la comunidad de cantantes católicos que compusieron el himno y lo cantaron frente a una multitud. Ahora, el grupo aterriza en Argentina, donde estará recorriendo distintos lugares entre el 6 y el 14 de septiembre.

En diálogo con ACI Prensa, Tomás Romero expresó la gran alegría que siente el grupo por esta visita: “Estamos muy, muy emocionados, porque ir a Argentina era un sueño que habíamos intentado antes y no se había logrado”.

“Cuando menos lo esperábamos, se dio; y esa es justamente la especialidad de la Virgencita: sorprendernos. Estamos felices de poder aportar un granito de arena, compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y siendo testimonio de ello”, añadió.

Romero destacó además que “Argentina es un país muy bendecido, que, al igual que nosotros en Colombia, ha pasado por momentos difíciles. Pero al final, el Corazón Inmaculado triunfará, y lo que nos toca es sembrar esperanza y recordar a la gente que hoy más que nunca necesitamos apóstoles de esperanza”.

“Hoy hay demasiados reporteros de tragedia, y lo que debemos hacer es llenar los corazones, para que luego ellos puedan sembrar esperanza en quienes no conocen a Dios o están confundidos”, alentó el joven.

Además, expresó su gratitud “con quienes hicieron posible esta visita” y su alegría por “poder compartir con tantos cantantes argentinos, unir talentos y vivir la experiencia de ser Iglesia”. Pidió además oraciones “por los frutos de esta misión, para que la Virgencita siga acompañándonos”.

Una noche para “hacer lío” en Santa Fe

Su recorrido por Argentina comienza el sábado 6 de septiembre, en el marco del festival Hagamos Lío, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe, una oportunidad para “cantar, rezar, adorar y hacer lío del bueno”, expresan sus organizadores

La cita es a las 19:30 horas en la Sala Garay (San Martín 1540) y contará además con artistas como Verónica Sanfilippo, el dúo de Andrés Castellano & Braian El Legendario, y Cuestarriba. Las entradas están disponibles en www.eventbrite.com.ar/e/1361613545769?aff=oddtdtcreator.

El Rosario, corazón de Fruto del Madero

El jueves 11 de septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires, Fruto del Madero participará de una noche de rosario y adoración eucarística —tal como lo hacen en Bogotá cada jueves— con un grupo de jóvenes que, motivados por la experiencia de Fruto del Madero en Colombia, desde fines de 2024 rezan el rosario semanalmente.

El encuentro será en la Parroquia San Patricio (Echeverría y Estomba) del barrio de Belgrano, y acompañarán también algunos integrantes del grupo Bienaventurados, que unirán sus voces y su música.

La actividad comenzará con la celebración de la Eucaristía a las 19:00 horas, y luego se rezará el rosario con adoración cantada. Desde la comunidad convocan a quienes quieran acercarse para rezar por la paz, por las vocaciones y por la Iglesia. Tanto jóvenes, como adultos y familias están invitados.

Un concierto de alabanza y agradecimiento

El viernes 12 de septiembre a las 20:30 horas, la invitación es a un concierto íntimo que darán Fruto del Madero y el cantante argentino Maxi Larghi en la parroquia San Lucas, para alabar a Dios dando gracias por la Canonización de Carlo Acutis.

El encuentro lleva por nombre “Por Carlo yo te Alabo, (Noche de Alabanza)”. Está dirigido principalmente a jóvenes, pero es abierto a todo público.

En diálogo con ACI Prensa, el cantautor católico Maxi Larghi anticipó que el propósito del concierto es “alabar a Dios y darle gracias por la vida de San Carlo Acutis, este santo nuevo que tanto nos motiva a seguir el camino de Jesús”.

El músico reconoció que es una “bendición enorme” poder compartir esta alabanza con muchos hermanos, “principalmente con los hermanos de Fruto del Madero, que son una banda que vienen trayendo canciones tan frescas y tan llenas de Dios”.

“De la cruz, del madero, salen frutos de resurrección cuando son entregados a Dios de la mano de Cristo”, reflexionó. Por eso, “esta noche pretende ser una noche de alabanza, de encontrarnos y cantar a Dios y alabar”, en una parroquia “muy especial”, San Lucas, donde también funciona la pastoral universitaria, “un epicentro de la juventud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Quienes deseen asistir deben reservar sus entradas en https://mariastudios.org/producto/san-carlo-acutis/. El valor de la entrada es a voluntad, con un precio sugerido, y teniendo en cuenta que el aforo es limitado, para ingresar deberán presentar el QR generado en la web.

Previo al concierto, a las 19:00 horas se celebrará una Misa en acción de gracias por la canonización de Acutis, presidida por el P. Santiago Obiglio, asesor de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis.