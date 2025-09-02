“¿Por qué no cura?”, es la pregunta que da nombre a un ciclo de streaming conducido por varios seminaristas de la Arquidiócesis de Córdoba (Argentina) con el propósito de abrir un espacio para que los jóvenes puedan reflexionar sobre su vocación.

En cada emisión, los seminaristas comparten su experiencia vocacional y abren un espacio de diálogo con invitados, buscando enriquecer la conversación en torno al tema. Para ello, convocan a jóvenes que comparten sus dudas, sacerdotes, religiosos y consagrados.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La idea surgió en 2024, en torno a la semana de oración por las vocaciones sacerdotales. “Queríamos proponer una nueva manera de llegar a esos lugares donde no estábamos llegando en la arquidiócesis, a compartir con los jóvenes, con las comunidades”, precisó el seminarista Luis Grippa en diálogo con ACI Prensa.

La prueba piloto tuvo muy buen alcance e impacto, y así surgió la propuesta de repetirlo en 2025 y extenderlo por más tiempo “Habiendo visto ya algunos frutos a lo largo de ese tiempo, decidimos hacerlo este año nuevamente, dándole también otras perspectivas, otras maneras con nuevos invitados y demás”, detalló.

La respuesta fue unánime: “Hubo un sí de todos”, recordó. “Allí pudimos comprobar que había una necesidad de llegar a las comunidades, a los jóvenes, y este formato nos permitía poder llegar un poco más”, reconoció. Con el apoyo de Radio María, ya tuvo sus primeras emisiones en agosto y continúa durante septiembre.

Streaming "¿Por qué no cura?". Crédito: Cortesía Luis Grippa

Las más leídas 1 2 3 4 5

El nombre del streaming, explicó el seminarista, surge de “la pregunta que alguna vez nos planteamos todos”, y pensaron que también “tenía un buen marketing”.

En cuanto a lo que esperan del ciclo, el seminarista expresó que el anhelo es “seguir motivando esta cultura vocacional y sobre todo provocar esta pregunta, o al menos hacer llegar esta pregunta que alguna vez a nosotros nos llegó sobre la vida sacerdotal, y también compartir nuestra experiencia y nuestra vida, nuestro proceso vocacional con aquellos jóvenes que están pensándolo o que quizás nunca se lo plantearon”.

Dios sueña planes para los jóvenes

El seminarista Joaquín Reyna, por su parte, rescató la importancia “habilitar, por así decirlo, la pregunta por la vocación. Que los jóvenes puedan descubrir que su vida tiene un sentido, que Dios sueña planes para ellos y que su sueño más grande es que podamos encontrar juntos el proyecto que tiene para nosotros”.

Por otro lado, buscan motivar a “perder el miedo a la pregunta por la vocación, sea por la vocación sacerdotal, sea por cualquier otra vocación”, y recordarles a los jóvenes que “no perdemos nada, todo lo contrario: ganamos cuando le preguntamos a Dios qué sueña para nuestras vidas”.

“Dios no nos va a pedir nada alocado, sino que nos pide en consideración de los deseos que están también en nuestro corazón”, aseguró. Por eso, “la invitación más clara a los jóvenes, es que miren el corazón y miren los deseos que Dios va despertando ahí”; sintetizó.

Streaming "¿Por qué no cura?". Crédito: Cortesía Luis Grippa

En ese sentido, consideró que el programa puede ser útil porque permite “ver que otros jóvenes como ellos se han animado a hacerse la pregunta, que están en un camino de discernimiento y que es posible responderle a Jesús y buscar a su lado el proyecto para nuestras vidas”.

“Creemos que con nuestro testimonio, sin contar otra cosa que nuestra propia vida, nuestra propia experiencia, puede ser un aporte para el discernimiento y la pregunta por la vocación que muchos jóvenes pueden estar haciendo”, resumió.

Conocer la vocación sacerdotal de primera mano

Por otro lado, pretenden mostrar “sin mucho maquillaje”, qué es la vocación sacerdotal, “cómo vive un seminarista, qué significa esto de estar llamado a ser cura”, para que los jóvenes conozcan la realidad de primera mano, a través del testimonio de quienes lo están viviendo.

Los primeros frutos de esta iniciativa no sólo se ven en quienes se acercan con la inquietud sacerdotal, indicó Grippa, sino también en los temas que se tocan en el streaming, que “después son temas que se retoman en las charlas personales con los jóvenes, donde ven con normalidad lo que a ellos les está pasando, porque a nosotros también nos pasó, una identificación en los procesos de los jóvenes con los nuestros, o con los invitados que van”.

Esto posibilita “una cercanía mucho más real y concreta”, al tiempo que ofrece “un diálogo con la cultura y con la realidad social que habitan los jóvenes hoy en día”, consideró. Poder estar en esos espacios, en el mundo digital, llevando un testimonio vocacional, es brindarles “una opción más de tantas”, apostando en este caso a la misión digital, teniendo en cuenta, según la enseñanza del Papa Francisco, “el modo de habitar esos espacios”.

Cardenal Ángel Rossi en el streaming "¿Por qué no cura?". Crédito: Cortesía Luis Grippa

Entre los invitados del ciclo estuvo el Arzobispo de Córdoba, Cardenal Ángel Rossi, quien consideró el espacio como “un modo de estar cerca”. En ese marco, recordó a los oyentes y televidentes que en la relación cercana con Dios “tenemos derecho al pataleo”, es decir, a reclamarle y hablarle como a un amigo.

Quienes deseen seguir el programa ¿Por qué no cura?, pueden conectarse todos los martes de septiembre a las 21:00 horas por el canal de YouTube @RadioMariaArgentina , y también escucharlo por Radio María.

Más información en Instagram: @SeminarioMayordeCordoba , Facebook: Seminario Mayor de Córdoba, por Whatsapp al +54 9 351 7479250.