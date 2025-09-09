El Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Marcelo Colombo, convocó a la comunidad católica y personas de buena voluntad a participar activamente en la nueva edición de la Colecta Nacional Más por Menos, que se llevará a cabo este fin de semana con el lema “Hoy tu ayuda es esperanza viva”.

Organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más Necesitadas, año a año la colecta es un gran apoyo para las obras sociales, la obra evangelizadora y los servicios que las parroquias ofrecen en las comunidades más pobres del país.

En un videomensaje, Mons. Colombo hizo hincapié en la invitación a “sostener con nuestro aporte todos los esfuerzos evangelizadores y de promoción humana de la Iglesia Católica en la Argentina".

También se centró en el nombre de la colecta “Más por Menos”, que “nos hace notar cómo todos podemos poner algo para que nuestros hermanos más pobres puedan a su vez recibir una ayuda y ser sostenidos en su esperanza y en su proceso de vida, en el desempeño de sus actividades”.

Asimismo, destacó la hermandad de las diócesis argentinas en el propósito de "ayudarse, sostenerse y animarse a colaborar con las regiones más pobres".

En ese sentido, convocó a que, durante los días de la colecta, los fieles y personas de buena voluntad estén atentos a colaborar "por todos los medios que podamos".

Además de las Misas del fin de semana del 13 y 14 de septiembre, la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más Necesitadas recibe contribuciones durante todo el año a través de los siguientes medios:

Depósito o transferencia bancaria: Número de Cuenta: CC en Pesos 000-218629/2 - Número de CBU: 0720000720000021862922 - Alias: COLECTAMASXMENOS - Razón Social: CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA - CUIT: 30517312904 (enviar el comprobante y sus datos al correo electrónico: colectamaspormenos@cea.org.ar)

Código QR: ingresando en la plataforma dispuesta para la donación, teléfono celular o dispositivo móvil apto para la lectura del Código QR, e indicando el importe que se desea donar a la colecta.

De forma mensual a través del débito automático, con tarjetas de crédito Visa, American Express o Mastercard, accediendo a través de la página web: www.colectamaspormenos.com.ar.

En cualquier sucursal de la red Pago Fácil, con la presentación del documento (indicando que es para "Más por Menos"); o bien presentando el Código de Barras permanente que se encuentra en este enlace.

Más información, en el sitio web y en los perfiles de redes sociales.