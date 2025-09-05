La Iglesia Católica en Chile expresó su postura ante el proyecto de ley que busca aprobar la eutanasia en el país.

La sesión de la Comisión de Salud del Senado contó con la participación de legisladores; el Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali; miembros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; y el Obispo de San Bernardo y miembro del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, Mons. Juan Ignacio González; familiares de enfermos graves y expertos en bioética.

El proyecto busca “establecer el derecho a optar voluntariamente a recibir asistencia médica para acelerar la muerte en casos de enfermedad terminal e incurable”, resumen desde el Senado .

Además, establece “que esta práctica debe estar orientada a causar una muerte rápida, sin dolor y con el menor sufrimiento posible”.

Entre los requisitos para acceder está el diagnóstico de un problema de salud grave e irremediable por dos médicos especialistas; tener nacionalidad chilena, residencia legal en Chile o residencia acreditada superior a doce meses; ser mayor de edad; encontrarse consciente al momento de la solicitud; la certificación de un médico psiquiatra del pleno uso de facultades mentales del solicitante; y que la solicitud sea en forma expresa, razonada, reiterada, inequívoca y libre de cualquier presión externa. La solicitud es personalísima e indelegable.

La medicina “no tiene vocación de terminar con una vida humana

En ese marco, el Cardenal Chomali expuso la mirada de la Iglesia Católica sobre el valor inviolable de la vida humana, recordando que “detrás de la idea de ‘muerte digna’ muchas veces se esconde la pretensión de disponer de la vida de los más débiles y enfermos, en lugar de acompañarlos en el tramo final de su existencia”.

La iniciativa parlamentaria, observó el purpurado —que además es experto en Bioética— “habla de asistencia médica, pero de una ‘asistencia’ que ni más ni menos pretende causar la muerte”.

“Evidentemente que la medicina tiene otros fines específicos”, planteó. “Tiene que curar, prevenir, acompañar. No tiene vocación de terminar con una vida humana”.

Asimismo, señaló la diferencia entre quienes poseen recursos económicos, que suelen estar mejor acompañados y cuidados, y los más pobres, que con esta medida podrían ser empujados a esta opción por abandono y falta de redes de apoyo.

Fortalecer la medicina paliativa

En ese contexto, el Cardenal Chomali convocó a “fortalecer la medicina paliativa en hospitales y clínicas, así como a promover políticas públicas en favor de los adultos mayores, particularmente en materia de pensiones y acceso a la salud”.

“Con la eutanasia no se alivia nada, se termina con una vida. Pero también hay que decir que con esa misma vehemencia tenemos que tener mucho cuidado con el ensañamiento terapéutico, que es una práctica indebida de la medicina”, advirtió.

Lo que debemos incentivar, consideró, “es un verdadero tratado de cuidados paliativos a nivel universitario y a nivel de hospitales. Estamos al debe en eso”, lamentó.

Asimismo, enfatizó en la idea de resguardar la dignidad de las personas más vulnerables en materia de salud. “Muchas personas están sometidas a la pobreza, no tienen tratamientos médicos, están años haciendo fila para tener acceso a la medicina. Ese es un problema mayor”.

Finalmente, el arzobispo exhortó a los legisladores a reflexionar sobre el trasfondo cultural que favorece la eutanasia, con una primacía de la autonomía individual por sobre el sentido comunitario y la solidaridad.

En ese sentido, recordó que “el talante de una sociedad no se mide solo por sus índices económicos o tecnológicos, sino por cómo trata a los más débiles y desamparados”.

El pedido de la Iglesia Católica, sintetizó, “es que se postergue este proyecto de ley y que se realice un verdadero tratado de cuidados paliativos. Pero la aplicación de una acción humana con la finalidad y con la intención de terminar con la vida —aunque esté gravemente enferma y aunque lo solicite— bajo ningún punto de vista”.