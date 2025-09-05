El Opus Dei publica una versión especial de “Camino”, la obra más difundida de San Josemaría Escrivá, con motivo de sus 100 ediciones en España, con prólogo del prelado Mons. Fernando Ocáriz.

El nuevo volumen es una edición filológica preparada por el especialista Fidel Sebastián , cuyas anotaciones “buscan acercar a todos los públicos su historia y contexto”, según informa la Prelatura.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Camino” es la obra más difundida de San Josemaría y fue publicada por primera vez cuando tenía 37 años. A lo largo de los años, se ha difundido por todo el mundo y ha sido leído por personas de todas las edades y culturas. No en vano, se trata del cuarto libro en castellano más traducido de la historia (después de El Quijote y dos de Gabriel García Márquez), según el Instituto Cervantes.

“El carácter universal de esta pequeña obra, que contiene 999 puntos breves de meditación personal, lo demuestran los más de cinco millones de ejemplares vendidos en todo el mundo que suman más de 500 ediciones en 142 traducciones”, subraya la Prelatura.

En él, se resume la predicación del joven San Josemaría en los primeros años de su labor pastoral como fundador del Opus Dei.

Portada de la centésima edición de "Camino". Crédito: Rialp.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Noventa años después de su primera edición (1939), la nueva edición ofrece el texto original, anotado brevemente y con una introducción sobre su contenido, estilo y contexto.

En el prólogo, Mons. Ocáriz recomienda la lectura de “Camino” como preparación para el centenario de la Obra, que tendrá lugar desde 2028 hasta 2030.

“La centralidad de Cristo es el núcleo de ‘Camino’ y la razón de su perdurabilidad, que se expresa como vigencia renovada en este primer cuarto del siglo XXI. Dios concedió a San Josemaría una íntima unión con Él y un conocimiento profundo de las almas y de sus aspiraciones”, expresa el Prelado.

“San Josemaría era un pastor de almas que supo volcar su experiencia de acompañamiento espiritual a centenares de personas en los puntos de ‘Camino’. Hoy, muchas otras siguen descubriendo en ‘Camino’ un itinerario, una vía para buscar, encontrar y amar a Cristo en su vida ordinaria (Camino, 382): mujeres, hombres, jóvenes y ancianos, sanos y enfermos, pecadores y santos”, añade.

El sitio web escriva.org puede consultarse gratuitamente ediciones digitales de la obra en 28 idiomas.