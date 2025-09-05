El Papa León XIV recibió en la mañana de este 5 de septiembre las cartas credenciales de Iván Velásquez Gómez como nuevo embajador de Colombia ante la Santa Sede.

La Oficina de Prensa del Vaticano indicó que esto tuvo lugar donde la audiencia que el Pontífice concedió al nuevo representante diplomático.

Iván Velásquez reemplaza en el cargo a Alberto Ospina Carreño, quien representó a Colombia ante la Santa Sede desde mayo de 2023.

¿Quién es Iván Velásquez Gómez?

El nuevo embajador nació el 12 de mayo de 1955 en Medellín (Colombia). Está casado y tiene tres hijos, y se licenció en Derecho en 1983.

En Colombia, Iván Velásquez Gómez ha laborado en la Fiscalía General de la Nación, en el Consejo de Estado, en el Tribunal Administrativo de Antioquia y en la Corte Suprema de Justicia de Medellín.

También se ha desempeñado en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de las Naciones Unidas, en la Sociedad Justicia y Democracia y ha sido ministro de Defensa del actual gobierno.